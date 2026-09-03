Leonel dice FP aún no define candidato presidencial 2028

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este miércoles que esa organización todavía no ha definido su candidato presidencial para las elecciones de 2028, al considerar que aún no ha llegado el momento para tomar esa decisión.

El expresidente explicó que la escogencia deberá realizarse conforme a los plazos establecidos por las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral.

CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Fernández descartó que él o su hijo, el senador Omar Fernández, puedan ser proclamados candidatos en esta etapa, debido a que los plazos legales para la selección de candidaturas aún no están abiertos.

“Tenemos que esperar que las cosas evolucionen y entonces, cuando haya una campaña formal, podemos hablar de eso, pero ni yo puedo presentarme como candidato, ni Omar tampoco porque el plazo legal no lo permite”, expresó al ser abordado por periodistas.

CANDIDATURAS EN ESPERA

El presidente de la FP también llamó a esperar el inicio formal de la campaña y la precampaña para definir las candidaturas correspondientes a los distintos niveles de elección.

Fernández destacó, además, el posicionamiento que, según afirmó, muestran las encuestas a favor de la Fuerza del Pueblo y aseguró que el respaldo hacia esa organización continúa creciendo en diferentes puntos del país.

“En la Fuerza del Pueblo estamos en ascenso constante, el apoyo se siente en todo el país y se siente el entusiasmo entre sus compañeros”, sostuvo.

an/am