ESPAÑA: Liberan a dominicano arrestado por tiroteo en Oviedo

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OVIEDO.- Quedó en libertad el dominicano E. R. R., arrestado en agosto por hacer varios disparos en el cruce de Pérez de la Sala y Santa Susana y por agredir a su pareja en un apartamento de Pérez de Ayala. Deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante el tribunal de instrucción de Oviedo.

El juez lo dejó libre por dos razones: la sustancia ocupada no era droga y no se identificó a la persona contra la que disparó.

Según el expediente, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del 12 de agosto, cuando encontró a su pareja con otro hombre en Santa Susana. Luego se fue con ella a su casa en Pérez de Ayala, donde supuestamente la golpeó. Un vecino llamó a la Policía.

Al llegar, los agentes le ocuparon una pistola Star calibre 22, una mochila con siete kilos de polvo blanco que parecía cocaína y 5,000 euros en efectivo. La mujer también fue detenida y luego puesta en libertad.

REGISTRO EN LA VIVIENDA

Por el caso, la Policía registró ayer el número 14 de Pérez de Ayala. Vecinos dijeron que llegaron varias patrullas, algunas sin identificar, pasadas las 9:30 de la mañana, con unidades caninas.

El análisis confirmó que el polvo no era droga.