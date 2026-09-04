Inabie suspende 14 suplidores desayuno y almuerzo escolar

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) suspendió los contratos de 14 proveedores del desayuno y almuerzo escolar tras detectar diversas irregularidades durante nuevas inspecciones realizadas luego de su adjudicación para los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028.

La medida se produce días después de que al menos 68 estudiantes de un centro educativo de Santiago presentaran malestares tras consumir leche del desayuno escolar. Los afectados se encuentran fuera de peligro.

NUEVAS INSPECCIONES

El Inabie informó que inició nuevas fiscalizaciones a proveedores adjudicados en San Pedro de Macorís, luego de recibir denuncias sobre algunos establecimientos. Los suplidores suspendidos están ubicados, además, en Monte Plata, San Francisco de Macorís, Cotuí, La Altagracia, Bahoruco, Santo Domingo Este, Santiago, Hermanas Mirabal, San Juan, Elías Piña y Duvergé.

Entre las irregularidades detectadas figuran cocinas desmanteladas o inexistentes en las direcciones declaradas por los oferentes y previamente inspeccionadas por la institución.

IRREGULARIDADES DETECTADAS

Los inspectores también encontraron diferencias entre la capacidad instalada declarada inicialmente y la comprobada posteriormente, incumplimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), deficiencias de infraestructura y equipos, así como problemas en las condiciones sanitarias.

En algunos casos, los establecimientos estaban cerrados o no operaban, sin evidencias de producción ni controles documentales que permitieran verificar su capacidad para prestar el servicio.

También fueron detectadas instalaciones en remodelación y cambios de domicilio realizados sin autorización previa del Inabie.

CONTROL PERMANENTE

La institución explicó que las inspecciones pueden realizarse durante cualquier etapa del proceso, incluso durante la ejecución contractual, con el propósito de garantizar que los proveedores mantengan las condiciones técnicas, sanitarias y operativas requeridas.

Las suspensiones fueron sustentadas en el artículo 231 del Decreto 416-23, reglamento para la aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El Inabie aseguró que continuará aplicando los controles establecidos ante cualquier incumplimiento relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

an/am