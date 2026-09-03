Denuncian red recluta dominicanos para guerra Rusia

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SANTO DOMINGO.- Familiares de afectados y representantes de organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, alertando sobre una presunta red de trata de personas que ha captado a más de 150 dominicanos mediante falsas ofertas de empleo para integrarlos, contra su voluntad, a zonas de conflicto bélico en el extranjero, principalmente en Rusia y la región del Donbás.

La denuncia fue interpuesta por el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), junto a parientes de las víctimas, que solicitan una investigación por los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de nacionales.

Según los testimonios recabados, la red operaría a través de plataformas digitales y redes sociales, focalizándose en sectores con alta vulnerabilidad económica y precariedad laboral.

El modus operandi

A las víctimas se les ofrecen contratos laborales en el exterior con salarios atractivos para desempeñarse como mecánicos, soldadores, choferes y personal de apoyo logístico. Sin embargo, una vez en Europa, los trabajadores son despojados de sus pasaportes y documentos de identidad y sometidos a entrenamientos militares coercitivos para luego ser trasladados directamente a las líneas del frente de combate.

De acuerdo con el CDDH, este caso no es aislado. Se enmarca en una tendencia registrada en los últimos años en América Latina, donde redes transnacionales se aprovechan de la necesidad económica y de vacíos legales para reclutar combatientes para conflictos armados en Europa del Este y Medio Oriente.

El testimonio del CDDH

El coordinador general para la Región Sur del CDDH, Carlos Manuel Sánchez Díaz, hizo pública la denuncia el pasado lunes 24 de agosto.

Sánchez aseguró que la organización ha documentado el patrón de captación y que solo en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, se han contabilizado unas 50 personas que salieron del país bajo este esquema y que hoy se encuentran atrapadas en el conflicto.

Aclaró que los afectados no tienen vinculación ideológica o política con organización partidaria alguna y que se trata de trabajadores civiles movilizados por la necesidad de sustento.

Asimismo, detalló que la ruta utilizada por la red incluye escalas en Panamá, Colombia y Turquía, específicamente Estambul, antes de ingresar a territorio ruso.

Sánchez calificó la situación como una tragedia humana y advirtió que los dominicanos reclutados carecen de experiencia militar y están siendo utilizados como “carne de cañón”.

Exigen intervención del Gobierno

Ante la angustia de las familias y el temor a represalias, el CDDH hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa para que activen mecanismos de cooperación diplomática y de inteligencia.

La exigencia central es ubicar a las víctimas, coordinar su repatriación segura y judicializar a los intermediarios y a las estructuras locales e internacionales responsables de las convocatorias fraudulentas.

Organismos de derechos humanos reiteran la necesidad de fortalecer los controles migratorios y la cooperación policial transfronteriza para frenar este tipo de redes que ponen en riesgo la vida de cientos de latinoamericanos.