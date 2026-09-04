Ataques Ucrania contra Rusia dejan 5 muertos y 14 heridos

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MOSCU.- Las autoridades rusas denunciaron este viernes que cinco personas murieron y 14 resultaron heridas en ataques del Ejército de Ucrania en la región de Bélgorod, junto a la frontera con el país vecino.

El gobernador en funciones de dicha región, Alexander Shuvaev, detalló que el distrito de Shebékino fue escenario de ataques ucranianos en los que murieron cinco personas, incluido personal de una ambulancia.

«Expreso una vez más mis más sinceras condolencias a todas las familias y amigos de las víctimas. Comprendo el terrible dolor que han sufrido. Toda la región está de luto con ustedes», aseguró.

Shuvaev añadió que 14 personas resultaron heridas en ataques en varios distritos, de los cuales nueve se encuentran hospitalizados, uno en estado grave.

RUSIA REPORTA DERRIBO DE 500 DRONES

Rusia denunció el derribo de cerca de 500 drones lanzados en las últimas horas por el Ejército de Ucrania, en el marco del incremento durante las últimas semanas de ataques aéreos en suelo ruso, lo que ha llevado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a pedir a las aerolíneas internacionales que cesen sus operaciones en Rusia.