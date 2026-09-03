Abinader destaca los avances sociales y económicos Gobierno

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader destacó los avances sociales y económicos alcanzados por República Dominicana durante su gestión, entre ellos la reducción de los niveles de pobreza, el progreso hacia la meta de hambre cero y el crecimiento de la economía, pese a los efectos de la pandemia de COVID-19 y las crisis internacionales de los últimos años.

Durante la conferencia “Comunicando el Relanzamiento del Gobierno”, organizada por la Dirección de Prensa de la Presidencia en el auditorio del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), el Mandatario también resaltó el amplio programa de obras desarrollado por su administración en diferentes provincias y comunidades del país.

Afirmó que la pobreza, que en 2019 rondaba el 26 %, se redujo a cerca del 16 % durante el primer trimestre de 2026, mientras que el país continúa avanzando hacia la meta de hambre cero.

Señaló además que la economía dominicana registra un crecimiento acumulado de 4.5 %, acompañado de una mejoría de los salarios por encima de la inflación.

AVANCES EN SEGURIDAD Y DEFENSA

En materia de seguridad y defensa, Abinader afirmó que República Dominicana ha experimentado una transformación significativa, al pasar de una posición de “retaguardia a una de vanguardia en materia militar”.

Explicó que el país no solo ha incrementado la adquisición de equipos para sus cuerpos de seguridad, sino que también ha desarrollado capacidades para ensamblar y producir tecnología y equipamiento militar, despertando el interés de otras naciones.

Como ejemplo, citó la reciente visita del presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien conoció las capacidades de la Industria Militar Dominicana y expresó interés en adquirir aeronaves y vehículos blindados ensamblados en el país.

MAS DE 2,000 OBRAS

El director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, informó que durante la actual gestión se han ejecutado más de 2,000 obras, con una inversión superior a RD$750,000 millones.

Caminero exhortó a los corresponsales y equipos de comunicación gubernamental a fortalecer la difusión de estos proyectos y de los programas desarrollados en las diferentes provincias, utilizando las redes sociales y las nuevas herramientas digitales.

Por su parte, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, llamó a funcionarios y comunicadores a asumir como una responsabilidad colectiva la tarea de informar a la ciudadanía sobre las ejecutorias del Gobierno.

COMUNICACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS

El director de Información y Prensa de la Presidencia, Félix Reyna, destacó la importancia de promover encuentros que permitan actualizar conocimientos y fortalecer la coordinación entre los equipos de comunicación de las instituciones públicas.

En tanto, el subdirector de DIECOM, Abel Guzmán Then, exhortó a los corresponsales y voceros a mantenerse unidos para comunicar las obras y acciones gubernamentales en las distintas provincias.

Durante el conversatorio, el consultor en marketing político Rafael Cerame resaltó que una comunicación clara constituye un componente esencial de la gestión pública. Advirtió que cuando los resultados de una administración no son transmitidos de manera comprensible, puede generarse una brecha entre las acciones ejecutadas y la percepción de la ciudadanía.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA COMUNICACION

El rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario, ofreció la conferencia “Comunicación e Inteligencia Artificial”, en la que abordó el impacto de las nuevas tecnologías y las oportunidades que ofrecen a los profesionales de la comunicación.

Rosario destacó que más del 93 % de los egresados del ITLA se integran al mercado laboral y muchos pueden desarrollar sus actividades sin necesidad de trasladarse de sus provincias.

La actividad contó con la participación del ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, además de funcionarios, comunicadores, corresponsales y representantes de los equipos de comunicación de diferentes instituciones gubernamentales.

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