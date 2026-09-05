Dominicana Joheirry Mola gana Miss Mundo 2026 en Vietnam

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NHA TRANG, Vietnam.– La República Dominicana conquistó este sábado la corona de Miss Mundo 2026, luego de que la representante Joheirry Mola Domínguez fuera proclamada ganadora de la edición número 73 del prestigioso certamen internacional de belleza.

Mola Domínguez se impuso entre más de un centenar de candidatas de diferentes países y se convirtió en la nueva reina mundial de la belleza, en una ceremonia que reunió a representantes de los cinco continentes.

La dominicana llegó a la etapa final con una destacada trayectoria durante la competencia. Previamente había ganado el Top Model de las Américas y el Caribe, resultado que le permitió asegurar su clasificación al Top 40 del certamen. También había sobresalido en el Sports Challenge.

SU TRAYECTORIA

La nueva Miss Mundo es modelo profesional y comunicadora, y ha desarrollado iniciativas vinculadas al trabajo comunitario y al impulso de oportunidades para jóvenes. Además, ha destacado internacionalmente por su promoción de la cultura y las historias de la República Dominicana.

La corona obtenida por Mola representa un nuevo capítulo para el país en los grandes concursos internacionales de belleza y constituye la segunda ocasión en que una dominicana alcanza el título de Miss Mundo.

LA CORONACION

La ceremonia de coronación tuvo lugar este 5 de septiembre en Vietnam, como parte de la edición correspondiente al 75.º aniversario de la organización Miss Mundo.

Con su triunfo, Joheirry Mola lleva nuevamente el nombre de la República Dominicana a lo más alto del escenario mundial de la belleza, en una jornada celebrada por miles de dominicanos dentro y fuera del país.

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