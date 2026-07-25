Francisco Javier suma nuevos respaldos a su proyecto en PLD

Francisco Javier García sumó más adeptos a su proyecto político este 24 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, continúa fortaleciendo su proyecto político con una intensa agenda de reuniones junto a dirigentes nacionales, provinciales y de la diáspora, de cara a las elecciones de 2028.

Uno de los hechos más relevantes de la semana fue la incorporación de Aníbal Villamán, exregidor y dirigente político que recientemente regresó al PLD tras ser juramentado por el presidente de la organización, Danilo Medina.

Villamán anunció su integración al equipo Francisco Javier Presidente, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las estructuras partidarias y con la construcción de una propuesta política competitiva.

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA

Como parte de su agenda, García encabezó una reunión con la Coordinación de Campaña de la provincia Hato Mayor, integrada por dirigentes municipales, regidores, miembros del Comité Central y otros líderes del PLD. Durante el encuentro se definieron estrategias para fortalecer la organización política, consolidar la unidad y ampliar la presencia del proyecto en esa demarcación.

Asimismo, recibió a una comisión encabezada por el coordinador provincial Wagner Piñeiro, junto a dirigentes del partido y representantes del sector magisterial, con quienes evaluó los avances organizativos y coordinó nuevas acciones políticas.

RESPALDO DE LA DIÁSPORA

La agenda incluyó además un encuentro con María Contreras (Kathy), secretaria general de la seccional del PLD en Colón, Panamá, quien expresó el respaldo de la dirigencia peledeísta en esa demarcación y el compromiso de la diáspora de apoyar el proyecto presidencial.

Según el equipo político de Francisco Javier García, estas actividades reflejan el crecimiento de la candidatura mediante la incorporación de nuevos liderazgos, el fortalecimiento de las estructuras territoriales y el respaldo de dirigentes dentro y fuera del país, consolidando su posicionamiento con miras al proceso interno del PLD y a las elecciones presidenciales de 2028.

an/am