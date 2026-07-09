Francia y Argentina cumplen con favoritismo Copa de la FIFA

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Ciudad de México, 9 jul.- Francia y Argentina cumplen hasta hoy con el favoritismo que se les dio antes de iniciarse la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Con 14 goles anotados cada una en el certamen, se perfilan con fuerza para repetir la final de la justa pasada, aunque Bélgica sorprende como líder en cuanto a disparos a puerta, con 107.

Los galos son los punteros en asistencias (12) y remates entre los tres palos (39), aunque los más efectivos en este aspecto fueron dos elencos ya eliminados como Japón y Países Bajos, que tuvieron 25 y 24 por ciento de puntería, respectivamente.

Argentina sumó más pases que nadie (tres mil 446) con el mejor porcentaje de cierto (91 empatado con España), pero su velocidad promedio es superior solamente a la de Qatar, una muestra más de que no todo es correr, sino saber cuándo y hacia dónde.

España es el único plantel que todavía no ha recibido ningún gol, y por el contrario, es líder en provocar pérdidas de balón, Canadá sorpresivamente fue el que más faltas recibió (72) y Marruecos el que más cometió (80), aunque la mayor cantidad de tarjetas amarillas se las llevó Egipto, sobre todo luego del duelo ante la albiceleste.

Hasta ahora el premio Fair Play en teoría es para Túnez y República Checa al sufrir una sola amonestación, pero jugaron solamente tres encuentros, mientras que Noruega sigue con vida y apenas le han sacado dos cartulinas pálidas.

La zaga de Colombia fue la más ordenada, con 19 fueras de juego, México fue el que más desmarques entre líneas intentó (844), y Bélgica el once que más kilómetros ha corrido (623, 37).

Son algunas de las estadísticas colectivas que dejó el Mundial hasta este martes, y que en muchos casos dejan de ser números fríos.

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