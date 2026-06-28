Argentina, Colombia, Francia e Inglaterra avanzan en Mundial

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Arlington (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Argentina, con su unidad B, y sin necesidad de utilizar a Leo Messi durante una hora, se impuso con comodidad a Jordania (1-3) con tres goles a balón parado -el último del capitán- y sumó una tercera victoria para acudir con la moral reforzada a Miami, donde le aguarda, en los dieciseisavos de final, la sorprendente selección caboverdiana.

Misión cumplida para el equipo de Lionel Scaloni que pasa a dieciseisavos con nueve puntos, añade un nuevo gol a la cuenta de Messi, y suma efectivos a la causa, entre ellos cinco debutantes en un Mundial: Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz, como titulares, y Valentín Barco y José Manuel López, al entrar en el segundo tiempo.

El delantero jordano Mousa Al-Tamari (d), es el único jugador que ha marcado hasta hoy un gol a Argentina en el Mundial. Ocurrió este sábado en en el estadio AT&T en Arlington (Texas). EFE/ Kenneth Fernandez

Para la modesta Jordania, que dejó momentos de buen fútbol ante Austria y Argelia, el examen fue satisfactorio, porque no le perdió la cara al partido, pese a que en la primera media hora quedó expuesta a recibir una goleada fruto de sus errores.

Errores gruesos, como cometer una falta a Julián Álvarez al borde del área y colocar mal la barrera, ofreciendo a Gio Lo Celso suficiente hueco para enviar el balón a la red (m.19) o golpear la cara de Marcos Senesi, diez minutos después, al tratar de despejar un remate que había enviado al larguero Lautaro Martínez. El penalti, revisado en el VAR, lo transformó el propio delantero del Inter.

Marcaron, además, dos jugadores necesitados de gol. Lo Celso, porque las lesiones le han ido relegando a un papel secundario, y Lautaro porque, aunque oculta bajo el fulgor de Messi, su sequía n partidos oficiales comenzaba a ser llamativa: desde que lo hizo contra Perú, en las eliminatorias, el 19 de noviembre de 2024.

Un partido tan plácido que tras el entretiempo, Argentina mostró un punto de relajación. Aunque se volvió a acercar al gol con Lautaro y vio anulado otro a Lo Celso por fuera de juego, una desatención defensiva, con Leandro Paredes le sirvió a Moussa Altamari para dejar al ‘Dibu’ sin la posibilidad de sumar la nueva meta a cero que perseguía.

FRANCIA GOLEA A NORUEGA

Ousmane Dembélé se destapó con un triplete en la primera mitad, incluido uno tras un pase de Kylian Mbappé, con lo que Francia despachó el viernes 4-1 a Noruega y aseguró el primer lugar del Grupo I del Mundial.

Dembélé facturó a los 7, 20 y 32 minutos. Fue el primer hat-trick en el primer tiempo de un Mundial desde que el delantero ruso Oleg Salenko anotó tres de sus cinco goles en los primeros 45 minutos contra Camerún en el Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Désiré Doué puso cifras definitivas para Francia en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Dembélé, que ya suma cuatro goles en el Mundial de este año, salió del partido a los 65 minutos. Fue reemplazado por Bradley Barcola. Dembélé es el reinante ganador del Balón de Oro en 2025.

Thelo Aasgaard descontó para Noruega tras el segundo gol de Dembélé, al enviar el balón al fondo de la red apenas 14 segundos después de la reanudación. Pero Dembélé firmó su tercer tanto menos de nueve minutos después para volver a ampliar la ventaja a dos.

Ambos equipos habían asegurado de antemano la clasificación a los dieciseisavos de final. Noruega optó por prescindir de varios titulares, entre ellos sus baluartes Erling Haaland y Martin Odegaard.

COLOMBIA EMPATA CON PORTUGAL

Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol. Los cafeteros pudieron quedarse con la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez, para desconsuelo de la numerosa afición colombiana presente en el Hard Rock Stadium en Miami. Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos. En los dieciseisavos, los sudamericanos jugarán contra Ghana el 4 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el 3 de julio en Toronto. Colombia comenzó mejor el encuentro, impulsada por su numerosa afición, dispuesta a celebrar cada jugada y a abuchear cada posesión de Portugal. Con Jhon Arias y James Rodríguez como motores y un potente Jhon Córdoba en ataque, los cafeteros generaron las mejores ocasiones en el tramo inicial. En la primera clara, el delantero del Krasnodar ruso resistió a un defensa, aceleró y probó a Diogo Costa, que desvió el disparo. Arias, escorado por la derecha, lanzó poco después otro remate peligroso, pero Rúben Neves despejó sobre la línea. Dominaban los de Néstor Lorenzo, con el despliegue de Santiago Arias por banda derecha, aunque sin precisión en el último tercio. Portugal trataba de recuperar el control en el mediocampo, pero Vitinha y Ruben Neves no conseguían marcar el ritmo habitual. Cristiano Ronaldo apenas apareció. Los lusos encontraron una vía por la banda derecha con Pedro Neto y João Cancelo al final del primer tiempo. El lateral desbordó, puso un centro raso y Bruno Fernandes remató de primeras, obligando a Camilo Vargas a intervenir con reflejos. La ocasión despertó a Portugal. Un minuto después, un disparo de Neves desde la frontal pasó rozando el arco colombiano, y João Félix casi aprovecha un despiste defensivo en un saque de banda largo, aunque su remate de tijera salió alto. James Rodríguez lo intentó antes del descanso, pero Diogo Costa detuvo su zurdazo. INGLATERRA GOLEA A PANAMA Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 este sábado a la eliminada Panamá. El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde los europeos parecieron locales. La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor. Su propósito estuvo cerca de concretarse tras un primer tiempo que controló a la avanzada británica, pero que sucumbió en cinco minutos de la segunda parte gracias a la pierna izquierda de Bellingham (62′) y la cabeza de Kane (67′). El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos. Además, desplazó a Gary Lineker como goleador inglés en los mundiales al llegar a once dianas. Al quedar en la primera posición, los campeones del mundo en 1966 enfrentarán el miércoles en Atlanta a RD Congo, clasificado como uno de los mejores terceros. «Hemos logrado nuestro primer objetivo, que era ganar el grupo. Obviamente, hoy era importante conseguir la victoria porque queremos tener un poco de control sobre nuestro destino en cuanto al camino que seguimos», dijo Bellingham, quien asistió a Kane en su anotación histórica. of-am