Argentina, Colombia, Francia e Inglaterra avanzan en Mundial

Arlington (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Argentina, con su unidad B, y sin necesidad de utilizar a Leo Messi durante una hora, se impuso con comodidad a Jordania (1-3) con tres goles a balón parado -el último del capitán- y sumó una tercera victoria para acudir con la moral reforzada a Miami, donde le aguarda, en los dieciseisavos de final, la sorprendente selección caboverdiana.
Misión cumplida para el equipo de Lionel Scaloni que pasa a dieciseisavos con nueve puntos, añade un nuevo gol a la cuenta de Messi, y suma efectivos a la causa, entre ellos cinco debutantes en un Mundial: Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz, como titulares, y Valentín Barco y José Manuel López, al entrar en el segundo tiempo.
Para la modesta Jordania, que dejó momentos de buen fútbol ante Austria y Argelia, el examen fue satisfactorio, porque no le perdió la cara al partido, pese a que en la primera media hora quedó expuesta a recibir una goleada fruto de sus errores.
Errores gruesos, como cometer una falta a Julián Álvarez al borde del área y colocar mal la barrera, ofreciendo a Gio Lo Celso suficiente hueco para enviar el balón a la red (m.19) o golpear la cara de Marcos Senesi, diez minutos después, al tratar de despejar un remate que había enviado al larguero Lautaro Martínez. El penalti, revisado en el VAR, lo transformó el propio delantero del Inter.
Marcaron, además, dos jugadores necesitados de gol. Lo Celso, porque las lesiones le han ido relegando a un papel secundario, y Lautaro porque, aunque oculta bajo el fulgor de Messi, su sequía n partidos oficiales comenzaba a ser llamativa: desde que lo hizo contra Perú, en las eliminatorias, el 19 de noviembre de 2024.
Un partido tan plácido que tras el entretiempo, Argentina mostró un punto de relajación. Aunque se volvió a acercar al gol con Lautaro y vio anulado otro a Lo Celso por fuera de juego, una desatención defensiva, con Leandro Paredes le sirvió a Moussa Altamari para dejar al ‘Dibu’ sin la posibilidad de sumar la nueva meta a cero que perseguía.
FRANCIA GOLEA A NORUEGA
Ousmane Dembélé se destapó con un triplete en la primera mitad, incluido uno tras un pase de Kylian Mbappé, con lo que Francia despachó el viernes 4-1 a Noruega y aseguró el primer lugar del Grupo I del Mundial.
Désiré Doué puso cifras definitivas para Francia en el tiempo de descuento de la segunda mitad.
Thelo Aasgaard descontó para Noruega tras el segundo gol de Dembélé, al enviar el balón al fondo de la red apenas 14 segundos después de la reanudación. Pero Dembélé firmó su tercer tanto menos de nueve minutos después para volver a ampliar la ventaja a dos.
Ambos equipos habían asegurado de antemano la clasificación a los dieciseisavos de final. Noruega optó por prescindir de varios titulares, entre ellos sus baluartes Erling Haaland y Martin Odegaard.
Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.
Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos.
Colombia comenzó mejor el encuentro, impulsada por su numerosa afición, dispuesta a celebrar cada jugada y a abuchear cada posesión de Portugal.
En la primera clara, el delantero del Krasnodar ruso resistió a un defensa, aceleró y probó a Diogo Costa, que desvió el disparo.
Arias, escorado por la derecha, lanzó poco después otro remate peligroso, pero Rúben Neves despejó sobre la línea.
Portugal trataba de recuperar el control en el mediocampo, pero Vitinha y Ruben Neves no conseguían marcar el ritmo habitual. Cristiano Ronaldo apenas apareció.
Los lusos encontraron una vía por la banda derecha con Pedro Neto y João Cancelo al final del primer tiempo. El lateral desbordó, puso un centro raso y Bruno Fernandes remató de primeras, obligando a Camilo Vargas a intervenir con reflejos.
La ocasión despertó a Portugal. Un minuto después, un disparo de Neves desde la frontal pasó rozando el arco colombiano, y João Félix casi aprovecha un despiste defensivo en un saque de banda largo, aunque su remate de tijera salió alto.
James Rodríguez lo intentó antes del descanso, pero Diogo Costa detuvo su zurdazo.
INGLATERRA GOLEA A PANAMA
Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 este sábado a la eliminada Panamá.
La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.
El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos. Además, desplazó a Gary Lineker como goleador inglés en los mundiales al llegar a once dianas.
Al quedar en la primera posición, los campeones del mundo en 1966 enfrentarán el miércoles en Atlanta a RD Congo, clasificado como uno de los mejores terceros.