FRANCIA: Cortometraje RD gana premio en animación

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ANNECY, Francia.- La animación dominicana logró un hito histórico al obtener el premio a Mejor Cortometraje en la categoría Midnight Shorts de la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia.

El filme “Eclosión”, producido por el estudio dominicano Mecanimal con Morgana Studios y Donkey Films como productores asociados, se alzó con el máximo galardón en una de las competiciones oficiales del certamen considerado la principal plataforma mundial del sector.

El reconocimiento fue anunciado durante el festival celebrado en Francia, donde “Eclosión” compitió en la nueva categoría Midnight Shorts, dedicada a obras de terror y suspenso que debutó este año como sección competitiva oficial. Annecy, fundado en 1960, reúne anualmente a los grandes estudios, distribuidores y profesionales de la animación internacional, junto al Mercado Internacional de Cine de Animación (MIFA).

Dirigido y escrito por Luis Morillo, con dirección de arte de Edwin Gautreau, “Eclosión” es un cortometraje de animación 3D ambientado en un laboratorio abandonado. La historia sigue a un inventor brillante y obsesivo que da vida a una frágil criatura y la convierte en el centro de sus cuidados y experimentos. A medida que avanza el relato, la obra explora los límites difusos entre el amor, la protección y el control.

“Eclosión habla de cómo el sufrimiento nos transforma. Me interesaba explorar esa delgada línea entre el amor y el control: cuando, por querer proteger algo, terminamos limitándolo”, explicó el director Luis Morillo.

El proyecto fue desarrollado de manera independiente durante siete años por Morillo y Gautreau, quienes trabajaron en su tiempo libre sin financiamiento externo. Posteriormente, Morgana Studios, con sede en Madrid y presencia en República Dominicana, y la distribuidora catalana Donkey Films se incorporaron como productores asociados para fortalecer su estrategia de distribución internacional.

Cruz destacó que “la República Dominicana tiene un enorme potencial en su industria de animación y Eclosión acaba de demostrarlo ante el mundo. Llevamos años trabajando para que el talento dominicano llegue a los escenarios más importantes de la industria y hoy ese esfuerzo recibe un reconocimiento histórico”.