FP: Gobierno justifica con falsa narrativa nuevo paquetazo fiscal

Rafael Alburquerque realizó estas declaraciones este 27 de junio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente de la República y dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) Rafael Alburquerque, acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de intentar “venderle gato por liebre al pueblo dominicano”.

Esto así, según dijo en documento remitido a ALMOMENTO.NET, al procurar justificar un nuevo paquetazo fiscal mediante una narrativa que, según afirmó, distorsiona la historia económica reciente del país.

En un artículo de opinión titulado El arte del engaño, Alburquerque rechazó la comparación entre una eventual reforma fiscal del actual Gobierno y la aplicada en 2004 durante la gestión del expresidente Leonel Fernández. Sostuvo que ambas situaciones responden a contextos completamente diferentes.

GOBIERNO DEL PRM PRESENTA UNA ECONOMIA CRECIENTE

Recordó que, al asumir el poder en 2004, Fernández recibió una economía afectada por la crisis bancaria derivada del colapso de Baninter, caracterizada por una fuerte devaluación del peso, inflación superior al 40 %, pérdida de reservas internacionales y un notable incremento de la pobreza.

En ese escenario, afirmó, la reforma fiscal fue una medida extraordinaria para evitar el colapso económico y restablecer la estabilidad.

Alburquerque contrastó ese panorama con la situación actual, señalando que el propio Gobierno ha presentado a la República Dominicana como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con avances en empleo, turismo, remesas e inversión extranjera.

NO EXISTE JUSTIFICACION PARA NUEVO PAQUETAZO FISCAL

“Si ese diagnóstico es correcto, no existe una crisis que justifique un nuevo paquetazo fiscal”, expresó.

Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo pretenda imponer mayores cargas tributarias sin antes reducir el gasto corriente, revisar las exenciones fiscales, combatir la evasión y mejorar la eficiencia del gasto público.

También criticó el aumento de la nómina estatal, la publicidad oficial y los programas de transferencias, los cuales calificó como un esquema de clientelismo político.

El exvicepresidente concluyó que toda reforma fiscal requiere legitimidad y advirtió que “la historia económica puede debatirse, pero nunca falsificarse. Al pueblo no se le engaña, se le respeta”.

an/am