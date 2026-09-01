FP dice hay aumento déficit y pérdidas de hasta 56% de EDEs

Juan Gómez, secretario de Energía de la FP, en rueda de prensa este martes 1 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que persisten los apagones y las quejas por facturación elevada, mientras el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) se habría triplicado durante la gestión del Gobierno del PRM, al pasar de unos US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025.

La posición fue presentada por Juan Gómez, secretario de Energía de la FP, quien cuestionó los resultados de la política eléctrica de la actual Administración y advirtió sobre el impacto que las pérdidas de las distribuidoras tienen en las finanzas públicas.

Gómez afirmó que entre 2020 y mayo de 2026 el Estado destinó unos US$8,450 millones, equivalentes a aproximadamente RD$500,000 millones, para cubrir el déficit de las EDEs.

Según el documento presentado, a mayo de 2026 las distribuidoras registraban pérdidas cercanas al 40 %, lo que significa que por cada RD$100 de energía comprada recuperaban unos RD$60. EDEESTE presentaría la situación más crítica, con pérdidas de 56 %.

RECLAMOS DE LOS USUARIOS

La organización también expresó preocupación por las denuncias de consumidores que aseguran recibir facturas superiores a su consumo habitual. Gómez sostuvo que estos casos deben ser investigados de manera objetiva y transparente, y cuestionó la efectividad de los mecanismos de reclamación ante las distribuidoras y PROTECOM.

La FP señaló que el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 reconoce problemas de infraestructura, transmisión, inversión y planificación en el sector eléctrico.

Asimismo, cuestionó que EDEESTE haya tenido seis gerentes generales en seis años mientras mantiene pérdidas de 56 %.

La organización reclamó un cambio de rumbo basado en mayor inversión, reducción de pérdidas, planificación y protección efectiva de los consumidores.

“Después de seis años, el pueblo dominicano no necesita que le expliquen por qué se va la luz. Necesita que no se vaya”, concluyó Gómez.

an/am