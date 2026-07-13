FP cuestiona baja del petróleo no se refleje en combustibles

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SANTO DOMINGO.– El miembro de la Dirección Central y secretario de Comercio Exterior, Logística y Negocios Internacionales de la Fuerza del Pueblo (FP), José Peña Santana, cuestionó que la reducción registrada en los precios internacionales del petróleo apenas se refleje en los combustibles comercializados en la República Dominicana.

El dirigente político sostuvo que, mientras en Estados Unidos el precio promedio de la gasolina ha disminuido alrededor de 68 centavos de dólar por galón desde finales de mayo —equivalentes a más de RD$40, según la tasa de cambio vigente—, en el país las rebajas aplicadas durante las últimas semanas han sido de apenas entre RD$2 y RD$3 por galón.

«Es una diferencia que llama poderosamente la atención y que la población tiene derecho a entender», afirmó Peña Santana.

Agregó que cuando los precios internacionales del petróleo aumentan, el impacto suele reflejarse de inmediato en el mercado dominicano, pero cuando disminuyen, las reducciones para los consumidores son mínimas.

El secretario de Comercio Exterior de la FP destacó que el costo de los combustibles influye directamente en toda la economía nacional, debido a su impacto en el transporte, la producción, la logística, el comercio y, en consecuencia, en el precio final de los alimentos y otros bienes de consumo.

Peña Santana aseguró que la preocupación de la población por el alto costo de la vida continúa en aumento y consideró que esa situación también comienza a reflejarse en el panorama político.

En ese sentido, afirmó que la Fuerza del Pueblo ha logrado conectar con un amplio sector de la sociedad que, según dijo, aspira a recuperar un clima de confianza, estabilidad y desarrollo económico como el registrado durante las administraciones del expresidente Leonel Fernández.

Asimismo, atribuyó el desgaste del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la percepción de miles de familias que enfrentan el aumento del costo de la vida y expresan preocupación por el crecimiento de la deuda pública.

El dirigente manifestó que las encuestas de opinión comienzan a reflejar esa realidad y el crecimiento sostenido de la Fuerza del Pueblo como alternativa política.

Finalmente, Peña Santana planteó la necesidad de implementar una política económica que fortalezca la producción nacional, incentive la inversión, mejore la competitividad y garantice que las reducciones en los precios internacionales del petróleo se traduzcan en beneficios reales para la población.

También exhortó al Gobierno a ofrecer una explicación transparente sobre la metodología utilizada para fijar semanalmente los precios de los combustibles, de manera que la ciudadanía conozca con claridad cómo se trasladan al mercado dominicano las variaciones de los precios internacionales del petróleo.

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