FP convoca una concentración nacional de juventud 5 de julio

SANTO DOMINGO.– La Secretaría de la Juventud del partido Fuerza del Pueblo (FP) anunció una gran concentración nacional de jóvenes el próximo 5 de julio.
La actividad está programada para las 10:00 de la mañana, en el Club San Carlos, con el propósito de reafirmar el compromiso de ese sector con las causas sociales y la formación política.
HOMENAJE A JUAN BOSCH
El anuncio lo hizo el secretario de la Juventud, Lenin Campos, durante un homenaje al profesor Juan Bosch, organizado junto a la Secretaría de Educación de FP.
Señaló que la actividad será una muestra de que la juventud del partido está organizada y preparada para asumir los desafíos del país, inspirada en el legado político y ético de Bosch.
LLAMADO A LOS JÓVENES
El dirigente invitó a los jóvenes a participar en la actividad y a defender las ideas de Bosch así como las principales causas sociales que enfrenta República Dominicana.
De su lado, la vicesecretaria de Educación de Fuerza del Pueblo y coordinadora de Fuerza Magisterial, Adhamilka Espinal, destacó el homenaje como una expresión de respeto hacia los maestros y el legado educativo del líder histórico.
Además, sostuvo que el sistema educativo atraviesa uno de sus períodos más complejos debido a las condiciones en que desempeñan su labor los docentes.
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