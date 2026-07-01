FP convoca una concentración nacional de juventud 5 de julio

El secretario de la Juventud de FP, Lenin Campos, habló este 30 de junio del 2026, durante un homenaje al profesor Juan Bosch,

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SANTO DOMINGO.– La Secretaría de la Juventud del partido Fuerza del Pueblo (FP) anunció una gran concentración nacional de jóvenes el próximo 5 de julio.

La actividad está programada para las 10:00 de la mañana, en el Club San Carlos, con el propósito de reafirmar el compromiso de ese sector con las causas sociales y la formación política.

HOMENAJE A JUAN BOSCH

El anuncio lo hizo el secretario de la Juventud, Lenin Campos, durante un homenaje al profesor Juan Bosch, organizado junto a la Secretaría de Educación de FP.

Señaló que la actividad será una muestra de que la juventud del partido está organizada y preparada para asumir los desafíos del país, inspirada en el legado político y ético de Bosch.

LLAMADO A LOS JÓVENES

El dirigente invitó a los jóvenes a participar en la actividad y a defender las ideas de Bosch así como las principales causas sociales que enfrenta República Dominicana.

De su lado, la vicesecretaria de Educación de Fuerza del Pueblo y coordinadora de Fuerza Magisterial, Adhamilka Espinal, destacó el homenaje como una expresión de respeto hacia los maestros y el legado educativo del líder histórico.

Además, sostuvo que el sistema educativo atraviesa uno de sus períodos más complejos debido a las condiciones en que desempeñan su labor los docentes.

an/am