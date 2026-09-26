FP consolida su estructura nacional de Medio Ambiente

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Santo Domino. La Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo (FP) fortaleció este sábado su estructura nacional durante una Asamblea de Motivación Política, en la que fueron acreditados más de 60 vicesecretarios temáticos y territoriales.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de la FP, Antonio Florián (Peñita), y el titular de Medio Ambiente, Paíno Abreu Collado, y tuvo como propósito impulsar la integración, formación política y coordinación de los equipos sectoriales.

Abreu Collado informó que la Secretaría cuenta con 79 vicesecretarios nacionales, territoriales y temáticos, con presencia en las 32 provincias y el Distrito Nacional, además de más de 25 equipos especializados en áreas vinculadas al medio ambiente y los recursos naturales.

Durante la jornada, Haivanjoe Ng Cortiñas, secretario de Asuntos Económicos de la organización, ofreció la conferencia “Cómo hacer oposición política desde las Secretarías”, enfocada en herramientas para fortalecer el trabajo de las estructuras especializadas.

Paíno Abreu destacó el papel de la Secretaría en la protección del patrimonio natural y la promoción del desarrollo sostenible, mientras Antonio Florián valoró la organización alcanzada y la participación de profesionales especializados en distintas áreas ambientales.

Como parte de la actividad, Florián entregó las acreditaciones a más de 60 vicesecretarios presentes, quienes participaron junto a integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

dh/am