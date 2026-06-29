FP: Código Penal atenta orden democrático y Estado derecho

El dirigente del partido opositor hizo la advertencia este 29 de junio del 2026ñ

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SANTO DOMINGO. – El partido Fuerza del Pueblo advirtió que con el nuevo Código Penal se intenta manipular la opinión pública mediante la construcción de una opción de continuidad del poder de turno basada en la influencia de grupos económicos con predominio político.

El secretario de Justicia de la organización opositora, Hotoniel Bonilla, consideró que se estaría instrumentalizando al sistema de justicia, lo que incidiría en el debilitamiento del Estado de derecho y de los principios que rigen el sistema democrático.

Dijo que la legislación contradice lo que se refiere a denunciar acciones de funcionarios públicos, por lo que alertó sobre el uso que pueda dársele como mecanismo de control político y social mediante la amenaza de la acción penal.

MODIFICACIONES AMENAZAN GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Bonilla señaló que le fueron introducidas modificaciones y nuevas figuras penales que suponen una amenaza a las garantías constitucionales.

Asimismo, que representan un potencial quebrantamiento del bloque de constitucionalidad, aspectos que, a su juicio, deben ser analizados con detenimiento.

“En momentos como estos, resulta imperativo que dichas inquietudes y reclamos sean atendidos para preservar el clima democrático y las libertades públicas en la República Dominicana”, señaló.

Planteó que la pieza sea sometida a un examen integral por parte de actores y expertos, en procura de superar las tensiones que puedan amenazar el orden democrático, la seguridad jurídica y convivencia pacífica del pueblo.

POSPONER ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEGISLACION

El dirigente opositor pidió posponer la entrada en vigencia del nuevo Código como han demandado diversos sectores.

A su juicio, la iniciativa es contraria a criterios fijados por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia sobre libertad de expresión.

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana, instituido mediante la Ley núm. 74-25, está prevista para el día 3 de agosto de 2026.

an/am