Foro de Davos 2024: reconstruir la confianza en un mundo fracturado

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

The World Economic Fórum (WEF)) o más bien conocido como el Foro de Davos es una organización no gubernamental internacional con sede en Cologny Suiza, fundada por Klaus Schwab de nacionalidad alemana el 24 de enero de 1971. Esta entidad celebra El Foro Económico Mundial, que es un evento anual que reúne a líderes de negocios, gobiernos, sociedad civil, medios de comunicación y academia para abordar los temas más urgentes y establecer prioridades para el año en curso.

Los 10 riesgos del Planeta según expertos del Foro, en los próximos 10 años son: la desinformación, fenómenos climáticos extremos, la polarización social, la inseguridad cibernética, los conflictos armados entre estados, la falta de oportunidades económicas, la inflación, la recesión, la contaminación. Se empeoran a partir del 2034 con los cambios críticos de sistemas del planeta, la pérdida de biodiversidad y la falta de recursos naturales.

Con la finalidad de analizar la problemática económica mundial y en principio eran invitados entre 300 y 400 líderes mundiales, hoy esta organización se ocupa de una diversidad de temas muchos más complejos, celebra cada año el evento más importante del año, donde asisten líderes mundiales, presidentes, personalidades y los hombres más acaudalados del globo terráqueo donde este año se reunió del 15 al 19 de enero del 2024 a más de 3,000 líderes de todo el mundo y 350 jefes de estados, de gobiernos y ministros.

En la reunión anual del Foro Económico Mundial efectuada del 15 de enero al 19 del 2024 el tema principal fue “Reconstruir la Confianza en un mundo Fracturado”, basado en los principios como la transparencia, la coherencia y la rendición de cuentas. además, fueron tratados temas de trascendental importancia como fueron: lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado (tales son los casos de la guerra de Rusia en Ucrania y una agenda de paz; la guerra Hamas/Israel/Franja de Gaza y poner fin a los ataques a rutas comerciales).

Se trataron los temas de Crear Crecimiento y Empleos inclusivo para una nueva era; El uso de la Inteligencia Artificial como motor de la economía y la sociedad y buscar una Estrategia a largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía.

La importancia de este foro es que sus decisiones tienen un alto impacto en la vida de las personas tanto a nivel económico, educativo, empleo, salud, medio ambiente y bienestar porque esas personas que se reúnen allí son las que impulsan la mayoría de las reformas a nivel de los gobiernos y los propios socios son los que controlan la mayor cantidad de los recursos económicos a nivel mundial. Las decisiones que se toman en este foro debieran ser conocidas por cada una de las personas en el mundo, es que ahí se planifica la vida de las naciones.

También sabemos que quienes se reúnen en el Foro Económico Mundial (FEM) son los que causan los desequilibrios al clima y al medio ambiente porque son ellos los que explotan los recursos naturales para ponerlos al servicio del bienestar a la población mundial y ellos tienen la responsabilidad de establecer el equilibrio entre crecimiento y desarrollo para tratar de alcanzar un desarrollo sostenible y necesariamente resiliente.

Las conclusiones más relevantes que se arribó estuvieron a cargo de exponerlas de forma resumidas por el señor Borge Brende representante del foro: expresó que “cuando se tienen 5 economistas juntos en la sala, se debe estar consciente de que tendrán 8 opiniones diferentes pero al final tendrán que ponerse de acuerdo porque ya no hay países ni empresas aisladas, ni gobiernos, no lo hay. Es imposible lograrlo solo”. En esta etapa que vive el mundo globalizado todos estamos conectados y no hay forma de sobrevivir solo. Las opiniones vertidas aquí en este foro son importantes para el mundo y para cada uno de sus habitantes debe conocerlas.

Continuó diciendo: Se apuesta al crecimiento y sostenibilidad, con resiliencia y cuidado del medio ambiente donde se propone lograr un equilibrio entre desarrollo y crecimiento. Lograr la transición energética. Realizar inversiones en el sur global para la transición energética, también se proponen la siembra de 12 mil millones de árboles. Se discutió la necesidad de impulsar la circularidad (buscar reducir el consumo de recursos naturales y el impacto ambiental de la producción y el consumo, cambiar el modelo actual y comenzar a reusar y reciclar) para reducir las emisiones de CO2 y contribuir al crecimiento económico.

La forma de lograr los objetivos es que los líderes de todo el planeta trabajen juntos. Hay que equilibrar el crecimiento resiliente e inclusivo, proteger la naturaleza y continuar la transición energética, eliminando uso de combustibles fósiles e incorporando la energía verde, incentivar el uso de la tecnología capacitando alrededor de 380 millones de personas para fortalecer el acceso al empleo y lograr la cooperación para aportar resultados a este foro.

Los habitantes de un país del tercer mundo con desarrollo económico mediano esperan que se sigan integrando al nuevo sistema económico planteado en el recientemente finalizado foro de Davos y hagan los aportes para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria, seguridad medioambiental, crecimiento económico con desarrollo sostenible y resiliente para reducir el consumo, reciclar y reusar y contribuir al cuidado de la naturaleza, para un mundo mejor para todos.

Finalmente, el Foro busca generar un diálogo constructivo entre los líderes políticos, económicos, empresariales, sociales y científicos de 120 países para analizar las causas fundamentales de los problemas actuales y construir juntos un futuro más prometedor, según expresó José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.

