Firma Activa Group celebra 21 años innovación y crecimiento

Heidy Grullón, Catherine Batista, Caroll Báez, Sandra Báez y Rosalin Tejada, durante la celebración este 17 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.- Activa Group, firma dominicana especializada en marketing experiencial, celebró sus 21 años de operaciones, consolidada como aliado estratégico de empresas que buscan transformar la interacción con sus públicos.

La fundadora y CEO de Activa Group, Caroll Báez Caminero, destacó que la empresa ha crecido junto a sus clientes, convirtiendo cada proyecto en una oportunidad para conectar con los consumidores y generar resultados.

“Make You Wow” resume, según explicó, el impacto que la compañía procura generar en cada experiencia y la calidad de las relaciones que construye con sus clientes.

TRAYECTORIA Y EVOLUCIÓN

Desde su fundación, Activa Group ha impactado a millones de consumidores en República Dominicana y ha trabajado con marcas de los sectores bancario, consumo masivo, retail, salud, telecomunicaciones, turismo, alimentos y bebidas.

Báez Caminero resaltó que la evolución de la empresa también refleja la transformación del marketing experiencial en el país, que pasó de ser una herramienta táctica de promoción a convertirse en una plataforma para fortalecer el posicionamiento de las marcas, generar vínculos con los consumidores y contribuir a sus objetivos comerciales.

La firma cuenta con cobertura nacional y un equipo multidisciplinario que integra marketing experiencial, eventos, activaciones BTL, branding, marketing digital, planificación de medios y comunicación estratégica.

RECONOCIMIENTOS Y FUTURO

Durante su trayectoria, Activa Group ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos los Latin American Quality Awards (LAWA), como Mejor Empresa BTL de Santo Domingo y Mejor Empresa BTL de República Dominicana, así como un reconocimiento del Latin American Quality Institute (LAQI) como Mejor Empresa Centroamericana del Año.

De cara al futuro, la empresa apuesta por ampliar el uso de tecnología, datos e innovación en el diseño de experiencias, manteniendo como pilares la cercanía con sus clientes, el talento humano y la excelencia en la ejecución.

an/am