Feudri Franco y Junior Desir prometen “fuego en el ring”

Los organizadores informaron que la cartelera será en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz.

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SANTO DOMINGO.– Un verdadero choque de trenes protagonizarán este viernes los invictos Feudri Franco y Junior Desir, cuando se enfrenten en el combate estelar de una cartelera que promete emociones y acción desde el primer campanazo en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz.

Durante la conferencia de prensa celebrada este lunes en las instalaciones de SuperBets, ambos púgiles elevaron la temperatura del esperado enfrentamiento al pronosticar que el combate, pactado a 10 asaltos, terminará antes del límite.

Franco, con récord perfecto de 7-0, incluyendo seis victorias por nocaut, se mostró confiado en que conservará su invicto y aseguró que no necesitará muchos asaltos para imponerse.

“Esta pelea no pasa del segundo asalto”, afirmó categóricamente el prospecto dominicano.

Desir, quien también presenta marca de 7-0, con cinco triunfos por la vía rápida, respondió al desafío y aseguró que llega en la mejor condición física de su carrera con el objetivo de terminar el pleito antes de que suene la campana final.

La tensión aumentó durante el tradicional cara a cara entre los protagonistas, cuando un fuerte empujón entre ambos obligó a intervenir al comisionado nacional de Boxeo Profesional, Joselo Lantigua, quien llamó al orden a los contendientes.

Lantigua recordó a los púgiles que la calidad y la determinación deben demostrarse sobre el cuadrilátero y dentro de las reglas, donde solo uno podrá conservar su condición de invicto.

Cartelera de 12 combates

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing, y Luis Pimentel, gerente de SuperBets, junto a los demás protagonistas de la velada.

Peña informó que el programa estará compuesto por 12 combates, con la participación de destacados prospectos nacionales y extranjeros.

Las acciones comenzarán a las 7:00 de la noche del próximo viernes, en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, escenario considerado una de las principales casas del boxeo dominicano.

Todo está servido para una noche de alto voltaje, en la que Franco y Desir subirán al cuadrilátero con el mismo objetivo: mantener intacto su invicto y enviar un contundente mensaje a la división.

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