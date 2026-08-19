Festival Chocolate Dominicano 2026 reunirá más de 18 marcas

El festival será celebrado del 11 al 13 de septiembre del 2026 en Santo Domingo.

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Santo Domingo, 19 ago (Prensa Latina) Más de 18 marcas participarán en la sexta edición del Festival del Chocolate Dominicano, prevista del 11 al 13 de septiembre en Santo Domingo, encuentro que promoverá la producción y transformación del cacao nacional, trascendió hoy.

La actividad permitirá al público conocer las diferentes etapas de la cadena de valor, desde el cacao como materia prima hasta su conversión en chocolate y otros derivados, mediante catas, degustaciones y demostraciones culinarias.

El programa también contempla actividades dirigidas a niños y un reconocimiento a la Asociación Dominicana de Chocolaterías (Adochoco) y a las marcas que integran ese sector.

El festival se celebrará en un contexto favorable para las exportaciones de cacao dominicano, que alcanzaron 669 millones de dólares en 2025, un aumento interanual del 55 por ciento, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Las estadísticas oficiales indican, además, que el precio promedio del grano comercializado en mercados internacionales llegó a siete mil 798 dólares por tonelada el pasado año, con un alza del seis por ciento respecto a 2024.

La sexta edición del festival es organizada por el Consorcio Ambiental Dominicano, International Trade Centre, Ágora Mall y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, con el apoyo de empresas y entidades vinculadas al sector.

mem/mpv