Fedotri confirma competencia de triatlón en Juegos Samaná

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SAMANÁ, República Dominicana.– La Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri), en coordinación con la Unión Deportiva de Asociaciones de Santa Bárbara de Samaná, presentó oficialmente el equipo organizador que tendrá a su cargo el desarrollo de las competencias de triatlón durante los Juegos Municipales de Samaná 2026.

El certamen deportivo se celebrará del 20 al 23 de agosto, como parte de las actividades de la Semana Cultural de la provincia de Santa Bárbara de Samaná, con la participación de atletas de diferentes disciplinas.

El acto fue encabezado por el presidente de la Unión Deportiva de Asociaciones de Samaná, Héctor Mota Pacheco, quien resaltó la importancia de los Juegos Municipales como un escenario para impulsar el desarrollo deportivo y fomentar la integración de la juventud samanense.

En representación de Fedotri participó Juan Francisco Eusebio (Pacheco), quien presentó los aspectos técnicos de la competencia de triatlón y reafirmó el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de esta disciplina y el respaldo a la organización del evento.

Durante la actividad también fue presentado el equipo de trabajo responsable de la coordinación de los Juegos Municipales 2026, integrado por dirigentes de distintas asociaciones afiliadas a Fedotri.

Entre los representantes figuran Santa Helena Espinal, presidenta de la Asociación de Triatlón de Montecristi; Johnny Aponte, de La Altagracia; Víctor Lener Mercedes, de La Romana; y Francisco Alberto Pérez, encargado de Eventos de Fedotri.

Asimismo, participaron presidentes de asociaciones deportivas de Samaná, entre ellos Crucito Bueno, de karate; Moisés Mota Ureña, de taekwondo; Jorgito Esquea, de baloncesto; Ovaldo Kelly Barett, de atletismo; y Aristóteles Newman Marchena, presidente de la Asociación de Triatlón de Samaná y tesorero de Fedotri.

Al concluir el encuentro, la Unión Deportiva de Asociaciones de Samaná y Fedotri reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para garantizar el éxito de los Juegos Municipales de Samaná 2026 y continuar promoviendo el desarrollo del deporte en la provincia y sus municipios.

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