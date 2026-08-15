Fedotri anuncia Campeonato Nacional Duatlón en La Romana

La competencia se disputará en modalidad sprint, con un recorrido de 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de ciclismo y otros 2.5 kilómetros de carrera.

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LA ROMANA.- La Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri) anunció la celebración del Campeonato Nacional de Duatlón Santa Rosa de Lima, que se realizará el domingo 30 de agosto, desde las 7:00 de la mañana, en los alrededores del Parque Central de La Romana, como parte de las tradicionales fiestas patronales de la ciudad.

La competencia se disputará en modalidad sprint, con un recorrido de 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de ciclismo y otros 2.5 kilómetros de carrera.

El anuncio fue realizado por Aristóteles Newman, tesorero de la Fedotri, en representación del presidente Franklin De la Cruz, junto a Juan Francisco Pérez, del staff técnico, y los dirigentes de la Asociación de Triatlón de La Romana (Asotriro), Lener Mercedes y Aristilda Mercedes.

Newman destacó el entusiasmo que existe en La Romana por la celebración del campeonato, organizado por la Fedotri, Asotriro y la Alcaldía local, con la participación de atletas de diferentes asociaciones y edades.

La Fedotri agradeció el respaldo del alcalde Eduardo Kery Metivier, así como de empresas e instituciones que apoyan el evento, entre ellas Vita Salud, patrocinador oficial; Ferretería Central, Cosme Sugery y Alien Technology.

Los dirigentes de Asotriro reafirmaron su compromiso de continuar impulsando el desarrollo del triatlón y el duatlón en el país, mediante espacios de competencia y formación para los atletas nacionales.

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