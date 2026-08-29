Federales confiscarán US$49 mm de narcos en Puerto Rico

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San Juan, 29 ago (Prensa Latina) .- El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció hoy en Puerto Rico un operativo realizado en Mayagüez (occidente), que conducirá a la confiscación de 49 millones de dólares del narcotráfico.

El alto cargo estadounidense, que viajó a esta capital con el propósito de ofrecer detalles del operativo antinarcóticos luego de que un gran jurado emitiera 81 acusaciones con órdenes de arresto, 16 de los cuales ya estaban encarcelados.

Según las autoridades, algunos de los demás imputados presuntamente contribuían a las operaciones de la organización desde instituciones penitenciarias.

La organización criminal, denominada «Los baja deos», operaba alrededor de 23 puntos de venta de drogas en residenciales públicos de Mayagüez y pueblos limítrofes, donde traficaban cocaína, heroína y fentanilo.

Blanche destacó, junto al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, además de otros funcionarios federales, que el operativo realizado la víspera es parte de la política del presidente Donald Trump destinada a desarticular organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico.

El fiscal federal Ramírez Carbó anotó que los integrantes de la organización conspiraron para distribuir cantidades de sustancias controladas tanto al por mayor como en cantidades para la venta en la calle.

COMPONENTES DE LA BANDA

Igualmente, estableció que los componentes de la banda delincuencial, en la que figuraban varias mujeres, traficaban con armas de fuego y municiones, al tiempo que recurrían a la violencia con miembros de otras pandillas, ejecutaban secuestros y asesinatos como parte de un esquema para mantener el control de las operaciones delictivas.

«Se estima que esta organización de narcotráfico fue responsable de distribuir al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos mezclados con fentanilo y al menos dos mil 200 kilogramos de cocaína, entre otras drogas, generando más de 49 millones de dólares en ganancias», dijo Blanche a los periodistas.

El jefe de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, estableció que ese organismo mantiene su compromiso de operar mano a mano con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar organizaciones criminales violentas y de narcotráfico que amenazan la seguridad de las comunidades y propagan el miedo.

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