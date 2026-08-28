Federación de Fisiculturismo lamenta el deceso Félix Batista

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF) lamentó el fallecimiento de su vicepresidente, doctor Félix Ramón Batista, reconocido médico, dirigente deportivo, juez internacional de fisiculturismo e investigador del folclore dominicano.

Batista, quien falleció el pasado miércoles en Santo Domingo luego de una prolongada enfermedad, fue una figura destacada dentro del fisiculturismo y el fitness, disciplinas a las que dedicó buena parte de su trayectoria.

La FDFF, presidida por Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), destacó los aportes realizados por Batista como juez internacional, función que desempeñó en numerosas competencias celebradas dentro y fuera de República Dominicana.

Sus decisiones eran respetadas en los escenarios competitivos y, durante los cursos de capacitación en los que participaba, compartía sus conocimientos y experiencias con jueces y atletas.

Además de su trayectoria deportiva y profesional, el doctor Batista fue un reconocido investigador folklorista y recibió distinciones de la Academia de Ciencias de la República Dominicana por sus aportes en el ámbito de la investigación y la cultura.

Tras conocerse su fallecimiento, representantes del fisiculturismo y el fitness nacional, así como el Ministerio de Cultura y el Ballet Folklórico Nacional, expresaron su pesar y resaltaron el legado de quien fuera homenajeado en vida por sus contribuciones.

En un mensaje de condolencias, la FDFF destacó el liderazgo, entrega y pasión de Batista por el desarrollo del fisiculturismo y el fitness.

“Su liderazgo, entrega y pasión por el fisiculturismo y el fitness dejaron una huella imborrable en nuestra institución y en todos los que tuvimos el honor de conocerlo. Elevamos nuestras oraciones y nos unimos al dolor que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos. ¡Descanse en paz, doctor Félix Ramón Batista!”, expresó la federación.

La comunidad deportiva y cultural dominicana pierde a un profesional que combinó su vocación médica con una profunda dedicación al deporte y a la investigación del folclore nacional.

of-am