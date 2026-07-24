Ministra dice Reforma PN es la más profunda en casi 90 años

La funcionaria reconoció que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población y sostuvo que las autoridades continuarán impulsando la reforma policial.

Entre los avances del proceso, citó el incremento del número de agentes, que pasó de 34,000 a 46,200 efectivos, y el aumento de la presencia en labores de patrullaje del 12 % al 31 %, de acuerdo con declaraciones reproducidas en un comunicado por el Ministerio de Interior y Policía.

Asimismo, destacó la implementación de un nuevo modelo de patrullaje, que, según dijo, ha reducido en un 35 % los robos en las zonas donde se aplica de forma piloto y que será ampliado a otras 20 demarcaciones antes de finalizar el año.

INCORPORACION DE OCHO MIL CAMARAS CORPORALES

La ministra también señaló que la reforma contempla un nuevo modelo de formación de dos años para los agentes y la incorporación de 8,000 cámaras corporales para reforzar la supervisión y la transparencia.

Según Raful, como resultado de estas medidas República Dominicana registra actualmente la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales y una de las menores de América Latina, aunque no ofreció cifras durante la entrevista.

La funcionaria añadió que el Ministerio de Interior y Policía ha fortalecido la coordinación con otras instituciones del Estado y ha impulsado medidas para modernizar los servicios que presta a la ciudadanía.

an/am