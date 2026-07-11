Fallece Franklin Polanco, fundador Auxiliares Navales RD

Franklin Polanco falleció la medianoche de este viernes 10 de junio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– Franklin Polanco, Vicecomodoro Ad Vitam de los Auxiliares Navales Dominicanos (AND) y uno de los fundadores de la institución, falleció la medianoche de este viernes, dejando un legado de servicio, disciplina y entrega voluntaria.

Polanco fue hace varios años -por mucho tiempo- auxiliar de prensa de la oficina cultural y de información de la embajada de Estados Unidos en la capital dominicana.

Durante décadas, Polanco desempeñó diversas funciones dentro de los AND, donde se ganó el respeto de sus compañeros y el reconocimiento de las autoridades militares por su liderazgo y compromiso institucional.

Su vocación de servicio y dedicación lo convirtieron en un referente para varias generaciones de auxiliares navales, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de la organización.

RECONOCIMIENTO A SU LEGADO

Recientemente, recibió un homenaje en el Comando Naval de Educación y Entrenamiento de la Base de Infantería de Marina “Valm. Manuel Ramón Montes Arache”, en Boca Chica, en reconocimiento a sus valiosos aportes a los Auxiliares Navales Dominicanos.

La ceremonia reunió a autoridades del Ministerio de Defensa, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana, representantes del cuerpo diplomático, miembros de la familia naval y los seis pasados comodoros de los AND.

an/am/jpm