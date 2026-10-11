Fallece en SD el veterano periodista Freddy Sandoval

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SANTO DOMINGO. – Falleció este domingo 11 de octubre de 2026 el veterano periodista dominicano Freddy Sandoval, quien desarrolló una extensa trayectoria en la prensa escrita, la radio y la televisión nacional.

Sandoval formaba parte del equipo de comunicadores del programa matutino Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9. También fue fundador del periódico Primicias y se desempeñaba como director del medio digital Turismo Global, perteneciente al grupo de comunicación ACDMEDIA.

La noticia de su deceso fue confirmada por allegados al comunicador, cuya carrera profesional comenzó en los años posteriores a la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en 1961, una etapa de profundas transformaciones políticas y sociales en la República Dominicana.

Durante su trayectoria trabajó en medios de comunicación como el periódico El Nacional, Radio Continental y Radio Comercial. Asimismo, dirigió Telenoticias, de Telesistema, canal 11, y participó en diversos espacios informativos y de análisis de la actualidad nacional.

RECONOCIDO POR SU TRAYECTORIA

En reconocimiento a sus aportes al ejercicio periodístico, el Senado de la República lo distinguió en una resolución de 2008, en la que destacó su labor como fundador de Primicias y su contribución a la profesionalización de los comunicadores dominicanos.

El documento también resaltó que Sandoval fue uno de los primeros periodistas dominicanos en certificarse en periodismo científico.

Su trayectoria abarcó varias décadas de cambios en los medios de comunicación del país, desde la prensa escrita y la radio hasta la televisión y las plataformas digitales.

HONRAS FÚNEBRES

De acuerdo con informaciones publicadas por medios dominicanos, las honras fúnebres están previstas para comenzar el martes 13 de octubre, a partir del mediodía, en la funeraria Blandino. El sepelio será el miércoles 14, a las 3:00 de la tarde, en el cementerio Puerta del Cielo.

Con su fallecimiento, el periodismo dominicano pierde a un profesional de amplia experiencia, vinculado durante décadas a la información, la producción televisiva y el análisis de los acontecimientos nacionales.

sp-am