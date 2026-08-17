Falacias que se estilan en tiempos de opositores (OPINION)

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POR PEDRO CABA

Ya entramos en estado de pre-campaña electoral en la que los medios de comunicación escritos y electrónicos que tomaron partido en orientación a los intereses de sus dueños, empiezan a reflejar los puntos básicos que interesa a la oposición vulgarizar para debilitar al gobierno y a su oferta electoral.

Para tales fines se manipulan informaciones, reportajes y denuncias de entidades “populares” de existencia conocida al igual que su filiación, o se crean nuevas como han hecho los generadores privados que compiten con el Estado para acaparar el servicio eléctrico o los ambientalistas anti-mineros.

En el caso de los medios de comunicación -donde no queda en pie ningún director con autoridad suficiente para resistir con juicio manipular información para beneficiar intereses- el caso es patético, pues se tiene por entendido que las entidades de la sociedad civil responden a sus fundadores y sostenedores financieros.

Existen casos emblemáticos como Diario Libre, que el Grupo Punta Cana adquirió, nombró su director y lo hizo inversionista del grupo y la cadena SIN de TV, en que el grupo Vicini adquirió la participación restante de sus fundadores Alicia-Hasbún para que la sigan operando como empleados.

Demeritar informes Banco Central

El mayor fracaso ha sido hasta ahora para los que procuran crear campañas con suficiente fuerza como para soportar todo un período electoral, es el referido a entronizar la idea en el pueblo de que el Banco Central maquilla las cifras del crecimiento.

El primer intento se refirió al PIB, subestimando el crecimiento de los sectores básicos del cuerpo económico. El segundo es más reciente y se encuentra en movimiento: subestimación de variables influyen la actual fortaleza del peso respecto al dólar y otras divisas que explican su apreciación.

Los economistas que prestan su asesoría a los partidos y a grupos empresarios interesados en recuperar su dominio sobre el Estado y Gobierno, pasaron por alto para adquirir esa credibilidad el BC tuvo primero que preparar personal en el Tesoro de USA, FMI-BM y en la misma OCDE y luego crear los departamentos exigidos por esas entidades.

Como era de esperarse, las entidades financieras internacionales y locales y los mismos agentes económicos hacen caso omiso a tales insinuaciones ya que, después de todo, se soportan en interpretaciones interesadas de las cifras oficiales.

Exito gobierno manejo política energética

Contra lo que muy poco se puede hacer también hasta ahora por parte de la oposición y de grupos empresarios, es en reorientar o restar méritos a la política energética del Gobierno, específicamente en el subsector eléctrico y en los combustibles derivados del petróleo.

Si bien constituyó paso en falso dar rienda suelta a más de 1,200 megas nuevos de energía renovable sin la correspondiente garantía de inversión en BESS o baterías de soporte, lo que generó dos apagones generales, el tema se corrigió a tiempo con dos acciones administrativas de envergadura:

1.-Exigir desde la Comisión de Energía y otros órganos que todo proyecto nuevo renovable tenía que incorporar BESS y dar plazo a los viejos instalar el sistema para garantizar su entrada a línea. Mientras se limitaba el porcentaje de renovables sin BESS a no más de 30% en redes de servicio, y

2.-Reclamar a los proyectos privados de generación térmica a partir de gas natural Energía 2,000 (440 megas) y Generadora San Felipe-Nexgen Capital (467 megas) cumplir con los plazos de entrega de energía a las EDES a más tardar el primer trimestre de 2027.

De esa manera, el gobierno garantiza incorporar más de 800 megas nuevos para finales de este año y comienzos del próximo, suficientes para asumir el crecimiento natural de la demanda eléctrica.

Ni siquiera la amenaza de los promotores privados de renovables de que limitarle a 30% o menos su presencia en líneas traería problemas para el repago de préstamos locales e internacionales, muchas de esas inversiones sustentadas en emisiones de los fondos de pensiones dominicanos. Pasaron por alto la solidez financiera del gobierno capaz de mantener el subsidio a los consumidores más pobres y navegar así hasta las elecciones.

En algún momento alguien se propondrá analizar la propuesta opositora actual de suspender el subsidio cruzado en la tarifa eléctrica, a partir de una tarifa técnica previamente establecida, para que el precio de la energía sea el real, y el efecto devastador que tendrá en los sectores clase media baja y media-media.

Es fácil remembrar el 28% de déficit de las EDES, dos de ellas orientadas escalar el equilibrio operativo con tan sólo el 20% de pérdidas en 2019, sin tomar en cuenta que sólo unos meses después por efecto del Covid en 2020 la economía se descalabró por completo y el gobierno tuvo que asumir el costo de todos los servicios, en particular el eléctrico a los pobres. Desde entonces 800 mil hogares se encuentran fuera de facturación y el reto ahora es formalizarlos.

Hasta hace unos años un solo medio de alcance nacional o entidad de la sociedad civil bien enraizada bastaba para crear tendencia de denuncia pública. Hoy las redes sociales impiden o limitan en forma considerable tales efectos.

La gobernabilidad cuesta cara y el Estado, representado en el gobierno, hizo conciencia de ello.

jpm-am