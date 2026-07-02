Expresidente CODIA ve crisis en microempresas de construcción

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SANTO DOMINGO.– El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) ingeniero Teodoro Tejada, advirtió que las microempresas del sector construcción enfrentan una grave crisis económica, atribuida a las condiciones establecidas en las licitaciones públicas y a las disposiciones de la Ley 83-24.

AUMENTAN LOS CIERRES DE EMPRESAS

Tejada afirmó que los llamados “nudos legales”, junto a lo que calificó como un “adefesio jurídico” contenido en la referida legislación, han colocado a las microempresas constructoras entre los sectores con mayores dificultades económicas del país.

El ingeniero citó estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), según las cuales el número de establecimientos del sector que cerraron sus operaciones pasó de 123 en 2020 a 396 en 2024, lo que representa un incremento del 222 %.

Sostuvo que este deterioro continúa agravándose por la aplicación de pliegos de condiciones que consideró abusivos, excluyentes y favorables para unos pocos participantes, además de la inhabilitación de oferentes durante los procesos de contratación pública.

CUESTIONA LA LEY 83-24

El exdirigente gremial recordó que la Ley 83-24 modificó la Ley 118-21 con el propósito de destrabar proyectos de infraestructura, como carreteras, escuelas y hospitales que permanecían paralizados. Sin embargo, aseguró que la normativa vulnera principios constitucionales.

Explicó que, aunque la ley modificó varios artículos de la legislación anterior, sus artículos 3 y 7 contienen disposiciones que, a su juicio, lesionan derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

PIDE REVISAR LA LEGISLACIÓN

Tejada sostuvo que los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, relativos a la supremacía de la Constitución y al Estado social y democrático de derecho, están siendo vulnerados por la aplicación de esa legislación, por lo que exhortó a revisar tanto la Ley 83-24 como los procedimientos de contratación pública para garantizar mayor equidad y participación de las microempresas del sector construcción.

an/am