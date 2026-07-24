Exportadores favorecen siga diálogo R.Dominicana y EE.UU.

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Santo Domingo, 24 jul (EFE).- La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) dijo este viernes que las recientes medidas comerciales anunciadas por Estados Unidos representan un nuevo desafío para el comercio internacional y llamó a mantener el diálogo entre ambos países para preservar la competitividad de las exportaciones dominicanas.

En un comunicado, la vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo, Roselyn Amaro Bergés, señaló que República Dominicana debe concentrar sus esfuerzos en mantener el acceso de sus productos al mercado estadounidense, principal destino de las exportaciones nacionales.

La dirigente explicó que las disposiciones anunciadas por Estados Unidos forman parte de un proceso de revisión sobre el cumplimiento de determinadas normas aplicables a las importaciones y precisó que se trata de una medida de alcance general que afecta a cerca de 60 países, no exclusivamente a República Dominicana.

RD DEFIENDE INTERESES DE EXPORTADORES ANTE EEUU

Según ADOEXPO, las autoridades dominicanas han mantenido un diálogo técnico con sus homólogas estadounidenses, durante el cual han presentado información y observaciones en defensa de los intereses del sector exportador.

La organización sostuvo que mantener abiertos esos canales de comunicación será clave para alcanzar soluciones que permitan conservar condiciones favorables de acceso al mercado estadounidense.

Asimismo, valoró las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para fortalecer la competitividad del sector exportador y destacó que productos estratégicos, como los del sector textil amparados por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), mantienen el trato preferencial.

TRABAJA EN IDENTIFICAR PRODUCTOS AFECTADOS

ADOEXPO informó que analiza los anexos publicados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para identificar los productos alcanzados por las nuevas disposiciones y evaluar su posible impacto sobre los distintos sectores exportadores.

La entidad consideró que el comercio internacional atraviesa una etapa de mayores exigencias regulatorias y sostuvo que la capacidad de competir dependerá, además de la calidad de los productos, de factores como la eficiencia logística, la seguridad jurídica y la capacidad de adaptación de las empresas.

La asociación expresó su confianza en que las conversaciones entre ambos gobiernos permitan aclarar el alcance de las medidas y alcanzar un resultado favorable para las exportaciones dominicanas.

an/am