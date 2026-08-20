Exportaciones dominicanas alcanzan récord de RD$9,277

El resultado supone 1,029.1 millones de dólares adicionales respecto al mismo período de 2025, según los datos de ProDominicana.Solo en julio, las exportaciones sumaron 1,398.8 millones de dólares, un 2.2 % más que en el mismo mes del año pasado y también el mayor valor registrado para ese mes.

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, atribuyó los resultados al dinamismo de la oferta exportable y a la capacidad de las empresas y sectores productivos dominicanos para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales.

EXPORTACIONES DE ORO BRUTO APORTARON 667.7

El incremento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de oro en bruto, que aportaron 667.7 millones de dólares adicionales; el tabaco total o parcialmente desvenado, con 105.4 millones más, y los artículos y aparatos de ortopedia, con un aumento de 85.9 millones.

Por régimen de exportación, las zonas francas acumularon 5,253.1 millones de dólares, un crecimiento del 3.9 % interanual y una participación del 56.6 % del total.

En tanto, el régimen nacional alcanzó 3,838.6 millones, un 27.9 % más que en el mismo período de 2025.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones dominicanas, con 682 millones de dólares y un crecimiento del 8.2 % interanual.

En los primeros siete meses de 2026, un total de 3,408 empresas exportadoras colocaron productos dominicanos en 162 mercados internacionales.