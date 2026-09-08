Expelotero Albert Pujols descarta volver dirigir en Lidom

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SANTO DOMINGO.– El expelotero dominicano Albert Pujols descartó de manera categórica la posibilidad de volver a dirigir como mánager en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), pese al éxito que alcanzó durante su paso por los Leones del Escogido.

Pujols, quien actualmente se desempeña como presidente de operaciones de las Estrellas Orientales, aseguró que su nueva etapa estará enfocada en la estructuración del equipo y no en volver a ocupar el puesto de dirigente.

“Nunca volveré a ser mánager en Lidom”, afirmó el exjugador en una entrevista concedida a Listín Diario, en la que habló sobre su experiencia como dirigente y sus nuevas responsabilidades con el conjunto de San Pedro de Macorís.

El exastro de Grandes Ligas reconoció que su experiencia como mánager tuvo aspectos positivos, especialmente por la oportunidad de trabajar directamente con los jugadores, pero admitió que también enfrentó situaciones que influyeron en su decisión de no regresar al mando de un equipo en el béisbol invernal dominicano.

Un nuevo rol con las Estrellas

El exjugador explicó que decidió aceptar la propuesta de las Estrellas Orientales para trabajar en la estructuración de la organización y colaborar con el gerente general Ángel Ovalles en la conformación del equipo para la temporada 2026-2027.

Su incorporación al conjunto verde comenzó a gestarse desde finales del año pasado y posteriormente asumió oficialmente la presidencia de operaciones. Desde esa posición participa en la planificación deportiva, la conformación del cuerpo técnico y la selección de los jugadores.

Pujols también participó en la escogencia de Héctor Borg como mánager de las Estrellas, con la intención de que el dirigente pueda trabajar con un cuerpo técnico de su confianza.

Éxito con el Escogido

Durante su etapa como dirigente de los Leones del Escogido, Pujols consiguió resultados importantes. Bajo su conducción, el conjunto escarlata conquistó el campeonato de Lidom y posteriormente la Serie del Caribe, experiencia que calificó como positiva desde el punto de vista deportivo.

Sin embargo, las situaciones vividas fuera del terreno terminaron influyendo en su decisión de no volver a ponerse el uniforme de mánager en la pelota dominicana.

Ahora, Pujols apuesta por una función ejecutiva desde la que pretende aportar su experiencia y conocimiento del béisbol para construir un equipo competitivo con las Estrellas Orientales.

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