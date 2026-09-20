Exministro advierte alza de la Fed obligará al BC a subir tasa

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SANTO DOMINGO.- El exministro de Hacienda Daniel Toribio advirtió que la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar en 25 puntos básicos su tasa de interés obligará al Banco Central dominicano a subir su Tasa de Política Monetaria para evitar fuga de ahorros en dólares hacia bancos norteamericanos.

Explicó que si la tasa pasiva local es muy baja, los ahorrantes convertirán sus depósitos a dólares para buscar mejores rendimientos en Estados Unidos.

«Los grandes ahorrantes convertirían sus depósitos en dólares para ir a bancos estadounidenses en busca de mejores intereses», dijo el también exadministrador del Banco de Reservas en el programa D’AGENDA, de Telesistema canal 11 y TV Quisqueya, donde fue entrevistado con Héctor Herrera Cabral.

Advirtió que la mayoría de los bancos centrales de la región sigue los movimientos de la Fed y que, de no hacer el ajuste, se podría ralentizar el crecimiento. Estimó que antes de que termine el mes el Banco Central tendrá que subir su tasa.

DOS REALIDADES

Aseguró que el país vive dos realidades económicas. En lo macro, dijo, hay un rebote estadístico en 2026 por el bajo crecimiento del año pasado, con exportaciones, inversión extranjera, turismo y remesas en alza.

«Pero eso es el discurso, la realidad es muy distinta. A la mayoría de la población los ingresos no le alcanzan para cubrir el mes», alertó.

Ejemplificó con la inflación: la meta del Banco Central es de 4% ±1%, pero lleva tres meses por encima de 5%, principalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas, además del alza de combustibles.

ELECCIONES 2028

Aseguró que Leonel Fernández encabeza las preferencias con alrededor de 42% de intención de voto y que trabajan para ganar en primera vuelta.

«Va a haber una polarización» entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, vaticinó, y el tercer lugar dependerá de los recursos que invierta.