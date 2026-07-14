EU: Trump renuncia a reembolso 20% planeaba cobrar en Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sustituirá la tasa de reembolso del 20 % sobre la carga transportada por el estrecho de Ormuz, que su gobierno planeaba cobrar, por acuerdos comerciales y de inversión con países del Golfo.
“Basándome en conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. Esas inversiones serán masivas y, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro”, escribió Trump este lunes en Truth Social.
El mandatario aseguró que las nuevas inversiones atraerán “fábricas, plantas y equipos a niveles históricos” y generarán millones de empleos bien remunerados en Estados Unidos. “Estados Unidos está ganando de nuevo, ganando como nunca antes”, afirmó.
El anuncio se produce horas después de que Trump señalara en la misma red social que Estados Unidos sería “el guardián del estrecho de Ormuz” y que, “por una cuestión de justicia”, recibiría un reembolso del 20 % sobre toda la carga transportada para cubrir los costos de seguridad en la zona.
La propuesta generó una respuesta inmediata de Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que “Irán siempre fue el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre”. Aunque coincidió en que “quien garantice la seguridad de los buques comerciales debería ser compensado”, calificó el 20 % de “demasiado” y añadió: “Seremos justos”.
Por su parte, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió que no permitirá que Estados Unidos intervenga en la gestión del estrecho. “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que EE.UU. interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz. Ni ahora ni nunca”, indicó en un comunicado.
La propuesta del reembolso contradice la posición expresada por la propia Administración estadounidense semanas atrás, cuando afirmó que “ningún país tiene derecho a cobrar peajes o tasas por una vía marítima internacional”.
El Estrecho de Ormuz es la unica via de agua que existe para que los demas paises del golfo puedan transportar sus mercancias. Pero no se trata de algo como el canal de Panama que fue construido por el hombre. Ni siquiera de algo como el canal de Suez, en terrirtorio de Egipto que le da mantenimiento. Si todos los paises usan esa via natural, porque uno solo debe cobrar por cruzarlo?
Entonces el presidente Trump también quería cobrar impuestos por algo que no le pertenece a los Estados Unidos. No son suficientes los impuestos que Trump le impuso a los productos de varios países. Ni tan buena son sus intenciones en esa guerra contra Irán. Ya el mundo está pagando demasiado caro por una guerra sin justificación ninguna. Más que mejorar los acuerdo de Obama con Irán lo ha empeorado mucho sin contar las pérdidas de vidas.
Cada día está más cerca del 28 increíble como un lider tan poderoso tenga tantas incoherencias
ASÍ MSIMO
CRIA CUERVOS…Y TE SACAN LOS OJOS……ISRAHELL LEPROHIBE ATERRIZAR LOS AVIONES DE GUERRA DE EEUU EN EL AEROPUERTO DE BEN-GURION…..DIABLOS!!!!ESTO SERIA UN ESCANDALO SI EXISTERIA LA PRENSA LIBRE…….UNA TRAICION ASI Y LAS LETRINA CALLADITAS……DONDE ESTAN LOS GRINGOS ARRIMAO DEL IMPERIO SCANDO LAS BANDERITAS PRESTADAS?????
Según se informa, el control aéreo israelí había recibido instrucciones del Ministerio de Transportes de no aprobar más reabastecimientos estadounidenses para aterrizar en Israel.
Jerusalem Post/Israel News