EU: Trump renuncia a reembolso 20% planeaba cobrar en Ormuz

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sustituirá la tasa de reembolso del 20 % sobre la carga transportada por el estrecho de Ormuz, que su gobierno planeaba cobrar, por acuerdos comerciales y de inversión con países del Golfo.

“Basándome en conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. Esas inversiones serán masivas y, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro”, escribió Trump este lunes en Truth Social.

El mandatario aseguró que las nuevas inversiones atraerán “fábricas, plantas y equipos a niveles históricos” y generarán millones de empleos bien remunerados en Estados Unidos. “Estados Unidos está ganando de nuevo, ganando como nunca antes”, afirmó.

El anuncio se produce horas después de que Trump señalara en la misma red social que Estados Unidos sería “el guardián del estrecho de Ormuz” y que, “por una cuestión de justicia”, recibiría un reembolso del 20 % sobre toda la carga transportada para cubrir los costos de seguridad en la zona.

La propuesta generó una respuesta inmediata de Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que “Irán siempre fue el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre”. Aunque coincidió en que “quien garantice la seguridad de los buques comerciales debería ser compensado”, calificó el 20 % de “demasiado” y añadió: “Seremos justos”.

Por su parte, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió que no permitirá que Estados Unidos intervenga en la gestión del estrecho. “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que EE.UU. interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz. Ni ahora ni nunca”, indicó en un comunicado.

La propuesta del reembolso contradice la posición expresada por la propia Administración estadounidense semanas atrás, cuando afirmó que “ningún país tiene derecho a cobrar peajes o tasas por una vía marítima internacional”.