EU recorta apoyo a OTAN para evitar escalada militar con Rusia

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LONDRES.- Estados Unidos está reduciendo su apoyo militar a los países europeos de la OTAN por temor a un conflicto directo con Rusia, informó este miércoles el semanario británico The Economist.

Según el reporte, funcionarios de la Administración Trump han insinuado que Washington “no lucharía por los Estados bálticos” y han planteado “preocupaciones sobre el riesgo de escalada si la OTAN despliega misiles que puedan alcanzar zonas profundas en territorio ruso”.

El medio señala que la postura de Washington es percibida como “antieuropea” y ya se refleja en medidas concretas. El Pentágono redujo su despliegue en el continente de unos 100.000 a cerca de 80.000 efectivos.

Además, canceló el despliegue previsto en Alemania de una unidad dotada de misiles de crucero Tomahawk y retrasa los pedidos de este armamento solicitados por Berlín.

TEMOR EN EL BALTICO

La publicación indica que la línea de Washington se produce en medio de los temores de los países bálticos de la OTAN ante un eventual ataque. Rusia ha reiterado que no tiene intención de atacar a Europa y ha denunciado “tendencias rusófobas” de miembros europeos de la Alianza.

Pese a que las naciones europeas incrementan el gasto militar y refuerzan el flanco este —como el reciente redespliegue de la 45.ª Brigada Panzer de Alemania hacia Lituania para custodiar el corredor de Suwalki—, su capacidad de respuesta “está en duda”, según The Economist.

El semanario cita un informe del Instituto de Kiel, con sede en Alemania, que concluye que las naciones europeas siguen siendo “estratégicamente dependientes de EE.UU. en toda la cadena de operaciones militares”. Carecen de base logística propia y dependen del “sistema operativo” del Pentágono, que incluye inteligencia, satélites de vigilancia y defensa antiaérea.

“OTAN 3.0”

De acuerdo con el artículo, los planes actuales de Washington se enmarcan en un esquema denominado “OTAN 3.0”. Bajo esta estrategia, EE.UU. exige que los países europeos aumenten el gasto militar y asuman el liderazgo de su defensa frente a un conflicto convencional, mientras Washington se limitaría a proporcionar un paraguas nuclear.