EU niega Guardia de Irán haya alcanzado 2 de sus destructores

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WASHINGTON.- El Ejército de Estados Unidos negó este miércoles que Irán haya alcanzado a dos de sus destructores en Oriente Medio, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica afirmara haberlos atacado con misiles balísticos.

«La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que alcanzó dos destructores de la Armada estadounidense que operan en Oriente Medio. Esto es totalmente falso», señaló el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un mensaje en redes sociales.

Sostuvo que «todos los ataques de la Guardia Revolucionaria fracasaron».

Asimismo, indicó que las fuerzas estadounidenses «destruyeron diez petroleros iraníes durante la última semana», embarcaciones que, según Washington, formaban parte de «una red en la sombra que financia a la Guardia Revolucionaria con miles de millones de dólares».

La réplica estadounidense se produce tras el anuncio de Teherán de haber lanzado misiles contra los destructores USS Delbert D. Black (DDG-119) y USS John Paul Jones (DDG-53), en represalia por acciones contra buques iraníes.

Ambos países mantienen en los últimos días un intercambio de ataques, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.