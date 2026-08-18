WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que «no hay conversaciones ni diálogo» previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito en junio.
«No hay conversaciones ni diálogo en curso ni programado con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marítimas han sido retiradas o detonadas», afirmó en un mensaje en sus redes sociales.
RETÓRICA CRUZADA Y ACUERDO VENCIDO
Poco antes, Trump había publicado una imagen en la que declaraba el estrecho como «nuevo territorio» de Estados Unidos, en medio de la retórica cruzada con Teherán tras expirar el memorando de entendimiento de 14 puntos, que contemplaba una tregua de 60 días para negociar un acuerdo definitivo.
PUNTOS DEL PLAN
El plan incluía la cuestión nuclear iraní, la reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción para Irán de $300,000 millones.
También fijaba el fin de las sanciones estadounidenses, incluidas las impulsadas en Naciones Unidas o en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y todas las sanciones directas o secundarias de Washington.
Los judíos creen que su Dios no es universal, que solo les pertenece a ellos. Por eso no se esforzaron en propagar sus creencias a otros países. Creen que todos los seres humanos no tienen alma SOLAMENTE ELLOS TIENEN ALMA
Creen que nadie puede rendirle culto a su Dios (el Dios de todos) SOLAMENTE ELLOS
Recuerda: No se puede adorar al cristianismo ni al judaísmo al mismo tiempo. Los judíos lo tienen prohibido.
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