EU: Donald Trump confirma que no hay diálogo previsto con Irán

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que «no hay conversaciones ni diálogo» previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito en junio.

«No hay conversaciones ni diálogo en curso ni programado con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marítimas han sido retiradas o detonadas», afirmó en un mensaje en sus redes sociales.

RETÓRICA CRUZADA Y ACUERDO VENCIDO

Poco antes, Trump había publicado una imagen en la que declaraba el estrecho como «nuevo territorio» de Estados Unidos, en medio de la retórica cruzada con Teherán tras expirar el memorando de entendimiento de 14 puntos, que contemplaba una tregua de 60 días para negociar un acuerdo definitivo.

PUNTOS DEL PLAN

El plan incluía la cuestión nuclear iraní, la reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción para Irán de $300,000 millones.

También fijaba el fin de las sanciones estadounidenses, incluidas las impulsadas en Naciones Unidas o en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y todas las sanciones directas o secundarias de Washington.