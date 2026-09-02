EU destaca «éxito» de operación contra supuestas ‘narcolanchas’

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WWASHINGTON.- Las autoridades de Estados Unidos destacaron este miércoles el «éxito» de su operación ‘Lanza del Sur’, puesta en marcha hace un año para hacer frente al tráfico de drogas en alta mar, y subrayaron que los ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico han permitido disminuir a niveles «récord» la «actividad marítima ilícita».

Así lo indicó el Departamento de Defensa estadounidense en un informe en el que precisó que estas operaciones han permitido reducir estas actividades en un 65% en el Caribe occidental y un 60% en el Caribe oriental, además de casi un 50% en «zonas clave del Pacífico oriental».

Un alto cargo del Pentágono, bajo condición de anonimato, afirmó que fue el presidente estadounidense, Donald Trump, quien «prometió al pueblo estadounidense hace un año garantizar la seguridad de Estados Unidos, defender su soberanía y combatir a los cárteles y narcoterroristas que han envenenado nuestras comunidades durante demasiado tiempo».

«Bajo la dirección del subsecretario Pete Hegseth, el Departamento de Guerra está cumpliendo esa promesa y, específicamente en el hemisferio occidental, los resultados son simplemente innegables», apuntó.

El informe trimestral más reciente del Departamento de Defensa presentado ante el Congreso abarca el período entre abril y junio de este año e indica que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos contra 19 embarcaciones sospechosas de estar vinculadas a organizaciones terroristas designadas, con un saldo de aproximadamente 56 personas muertas o presuntamente muertas en ese periodo. Según el documento, en el trimestre anterior fueron atacadas 12 embarcaciones, lo que provocó la muerte de 40 presuntos traficantes.

PENTÁGONO REIVINDICA DEFENSA EU

El portavoz manifestó que los cárteles son, «en efecto, comparables a organizaciones terroristas extranjeras de larga trayectoria». «Las organizaciones terroristas extranjeras que operan en México y en todo el hemisferio occidental son responsables de más muertes de estadounidenses que cualquier otro adversario al que nos hayamos enfrentado en los últimos tiempos», afirmó.

Añadió que «no solo la propagación del fentanilo, una droga altamente letal, contribuye a las muertes de estadounidenses, sino también la exportación de violencia a las comunidades estadounidenses».

«La estructura de las pandillas en Estados Unidos es consecuencia de la amenaza de los cárteles en el hemisferio occidental, por lo que la evidencia demuestra de manera concluyente que la violencia en nuestras calles —los asesinatos entre pandillas, los magnicidios, el derramamiento de sangre, la extorsión y el robo a mano armada— son parte integral de esta vasta y sofisticada red de organizaciones terroristas extranjeras que operan en la zona y cuyo principal objetivo es Estados Unidos», manifestó.

VÍCTIMAS Y FUTURO DE LA OPERACIÓN

Sobre el futuro de la operación, matizó que «la victoria implicaría que las naciones aliadas de Estados Unidos en el hemisferio tengan el control de sus propios gobiernos».

«Nuestro trabajo no consiste en defender a esos países por su propio bien —aunque son nuestros socios y los ayudamos— sino defender a Estados Unidos. El presidente dejó claro que podemos y atacaremos donde sea necesario», declaró, al tiempo que incidió en que la victoria pasa por evitar que estas organizaciones «cuenten con ejércitos y dejen de controlar territorios».

«Debemos impedir que exporten violencia a Estados Unidos y lograr que no puedan controlar el comercio en la región y no puedan asesinar a ciudadanos estadounidenses importando drogas a nuestro país», sostuvo.

Según el último balance ofrecido por el Mando Sur de Estados Unidos, más de 220 personas han muerto en el marco de los ataques contra supuestas narcolanchas lanzadas por las fuerzas estadounidenses durante el último año.