EU: Condenan dominicano por robo dinero de tragamonedas

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PITTSBURGH.- Un dominicano indocumentado fue sentenciado a 35 meses de prisión por robo y transporte de dinero sustraído de máquinas tragamonedas en varios estados.

Stalin Acosta Paulino, de 45 años, ya había cumplido ese tiempo mientras permanecía bajo custodia.

La jueza, además, le ordenó pagar una restitución de más de 896,000 dólares a decenas de víctimas afectadas por el esquema delictivo.

Tras cumplir la condena, las autoridades prevén que Acosta Paulino sea deportado a la República Dominicana.

De acuerdo con la investigación presentada ante el tribunal, el dominicano integraba una organización con base en Nueva York cuyos miembros viajaban a distintos estados, entre ellos Pensilvania y Virginia, para forzar máquinas tragamonedas y sustraer el dinero en efectivo que contenían.

Posteriormente, Acosta Paulino y sus cómplices transportaban el dinero robado de regreso al área de Nueva York, lo que dio lugar a los cargos de conspiración para transportar bienes robados a través del comercio interestatal y transporte interestatal de dinero robado.

jt-am