EU: Condenan a 2 dominicanos a dos años prisión por estafa

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PENSILVANIA.- A dos años de prisión fueron condenados aquí a dos dominicanos por su participación en una trama de lavado de dinero vinculada a estafas contra adultos mayores.

Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26, deberán, además, cumplir tres años de libertad condicional supervisada.

Los dos residían ilegalmente en Estados Unidos: Rodríguez en Cleveland y Valerio en Paterson, Nueva Jersey.

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, ambos participaron en una conspiración para blanquear dinero obtenido mediante una modalidad de estafa conocida como «estafa de los abuelos», operada desde República Dominicana.

El esquema consistía en contactar a personas de edad avanzada y hacerse pasar por un nieto u otro familiar cercano que supuestamente atravesaba una emergencia y necesitaba dinero de manera urgente.

Los integrantes de la red coordinaban posteriormente con conductores de servicios de transporte compartido para recoger el efectivo en los domicilios de las víctimas y entregarlo a otros miembros de la organización. Tanto Rodríguez como Valerio recibieron directamente dinero procedente de estas entregas.

Parte de los fondos era depositada en cuentas bancarias, mientras otra cantidad era enviada mediante transferencias hacia República Dominicana, según la información presentada ante el tribunal.

Las autoridades señalaron además que Valerio coordinaba algunos de los viajes utilizados para recoger el dinero, incluidos varios que terminaron con la entrega de las ganancias de la estafa a Rodríguez.