EU: Arrestan a dominicano era buscado por asesinato de 2015

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PENSILVANIA.- El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó el arresto del dominicano Yssael Lantigua Alecon, buscado por un asesinato cometido hace más de una década en un restaurante de Lawrence, Massachusetts.

Lantigua Alecon, de 45 años, figuraba en la lista de los fugitivos más buscados de la Policía de Massachusetts tras ser vinculado con un tiroteo ocurrido el 1 de mayo de 2015 en el bar y restaurante Bali’s, que dejó una persona muerta.

Ese día, alrededor de la 1:00 de la madrugada, la Policía recibió una llamada que alertaba sobre un tiroteo. Al llegar al establecimiento, los agentes encontraron a un hombre tendido en el piso del baño con varias heridas de bala.

La víctima, también de origen dominicano e identificada como Joselo Campusano, de 21 años, fue declarada muerta en el lugar.

Posteriormente, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Lantigua Alecon por asesinato y porte ilegal de un arma de fuego.

Tras varios «intentos infructuosos» por localizarlo, las autoridades de Massachusetts solicitaron la asistencia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) para su búsqueda y captura.

UN HOMBRE CON VARIOS ALIAS

De acuerdo con su afiche de búsqueda, Lantigua Alecon ha utilizado al menos seis alias a lo largo de su vida y ha obtenido identidades fraudulentas en el pasado. Durante sus 11 años como fugitivo era considerado armado y peligroso.

Entre los nombres con los que era conocido figuran William Pérez, William Pérez Rodríguez, Issael Alercon, David Cáceres, Ismael Lantigua e Issael Alturo Alercon Lantigua.

Al momento del asesinato residía en Methuen, Massachusetts.

ARRESTO EN HAZLETON

El arresto se produjo el pasado 17 de agosto, aproximadamente a las 11:40 de la mañana, en la calle East Broad, de Hazleton City, en el condado de Luzerne, Pensilvania.

Lantigua Alecon permanecerá bajo custodia mientras espera su extradición a Massachusetts.