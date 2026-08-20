EU: Arrestan a dominicano era buscado por asesinato de 2015

PENSILVANIA.- El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó el arresto del dominicano Yssael Lantigua Alecon, buscado por un asesinato cometido hace más de una década en un restaurante de Lawrence, Massachusetts.
Lantigua Alecon, de 45 años, figuraba en la lista de los fugitivos más buscados de la Policía de Massachusetts tras ser vinculado con un tiroteo ocurrido el 1 de mayo de 2015 en el bar y restaurante Bali’s, que dejó una persona muerta.
Ese día, alrededor de la 1:00 de la madrugada, la Policía recibió una llamada que alertaba sobre un tiroteo. Al llegar al establecimiento, los agentes encontraron a un hombre tendido en el piso del baño con varias heridas de bala.
La víctima, también de origen dominicano e identificada como Joselo Campusano, de 21 años, fue declarada muerta en el lugar.
Posteriormente, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Lantigua Alecon por asesinato y porte ilegal de un arma de fuego.
Tras varios «intentos infructuosos» por localizarlo, las autoridades de Massachusetts solicitaron la asistencia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) para su búsqueda y captura.
UN HOMBRE CON VARIOS ALIAS
De acuerdo con su afiche de búsqueda, Lantigua Alecon ha utilizado al menos seis alias a lo largo de su vida y ha obtenido identidades fraudulentas en el pasado. Durante sus 11 años como fugitivo era considerado armado y peligroso.
Entre los nombres con los que era conocido figuran William Pérez, William Pérez Rodríguez, Issael Alercon, David Cáceres, Ismael Lantigua e Issael Alturo Alercon Lantigua.
Al momento del asesinato residía en Methuen, Massachusetts.
ARRESTO EN HAZLETON
El arresto se produjo el pasado 17 de agosto, aproximadamente a las 11:40 de la mañana, en la calle East Broad, de Hazleton City, en el condado de Luzerne, Pensilvania.
Lantigua Alecon permanecerá bajo custodia mientras espera su extradición a Massachusetts.
QUE BUENO QUE LE ECHARON EL GUANTE A ESE DELINCUENTE. SRS. AQUI SE ESTA HABLANDO DE UN CRMINAL QUE FUE APRESADO Y USTEDES ESTAN HABLANDO DE IRAN. QUE LE PASA TINENE LOS CABLES CRUZADOS.
Y como iria repeler la reaccion de la Union Europea?
Iran lo que tiene que hacer es dejar de querer ser aceptado como la victima en este conflicto porque no lo es.
«NO QUIERAS TANTO UNA COSA NO VAYA A SER QUE SE TE DE»
ESTOS AYATOLAS HAN QUERIDO TENER UN ARMA NUCLEAR CON TANTA INSISTENCIA QUE ES POSIBLE QUE LA OBTENGAN PERO DETONADOSE EN SU TERRITORIO Y COMO SON TAN TOZUDOS NINGÚN PAÍS ESTARÁ DE ACUERDO CON QUE LA TENGAN YA QUE SI NO ES DEL ISLAM SE CONVIERTE EN SU ENEMIGO
Esta noche hay orgia masculina, organizada por Eduardo Guillermo y un servidor. Esten preparados….
MI PADRE ME DECIA QUE CUANDO LAS CUCARACHAS SE QUIEREN MORIR ALAS LES HAN DE SALIR ESO LES PASA A LOS SUPREMOS CRIMINALES AYATOLITOS SI SE ATREVEN A ATACAR A EUROPA VAN A DESAPARECER