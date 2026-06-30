EU: Anulan decreto eliminaría ciudadanía por nacimiento

WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este martes el decreto del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, en un revés a una de las medidas emitidas en el primer día de su segundo mandato.
La corte falló por 6 votos contra 3. Cinco magistrados consideraron que la orden del mandatario viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, mientras que el sexto magistrado estimó que vulnera la ley federal y no así la Carta Magna.
«La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa», defendió el alto tribunal en su fallo.
El Supremo consideró además que había «escasas pruebas» a favor de la reinterpretación que la Administración Trump hacía de la Decimocuarta Enmienda, que estipula que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos».
La directiva del presidente buscaba negar la ciudadanía estadounidense a los menores nacidos de madres que estén en el país en situación irregular o con visados temporales, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales. De aplicarse, la medida podría afectar a unos 250,000 bebés nacidos en el país cada año, según datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania.
El máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos ha ratificado en varias ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El Congreso también aprobó, incluso antes de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, una ley federal que otorga este derecho a los nacidos en suelo estadounidense.
Bueno, muy buena decision por los jueces, nadie pide nacer en ninguna parte solo sucede por que es mundo y es de todos por eso el que nace en un pais independientemente del esatus migratorio de los padres dede ser reconocido como nativo uno no es de donde uno nace digo yo
Estos jueces se están dejando influir por los comunista desmoscrastas.porque motivos hay que declarar a hijos de dos padres ilegales como ciudadanos de usa y ****r todos los beneficios si usted incumple la ley de inmigración, no hay que premiarte. Esa ley que existe en la constitución fue creadas para proteger a los esclavo africano. Ahora todas las personas que tengan visas van a seguir viajando a parir para los beneficios.
Gracias a la receta que me diera Eduardo Guillermo, descendiente directo del padre de la patria, hoy tuve mi primero Micro ereccion. Digo micro, porque fueron unos 5 segundos; pero es un gran logro. Anteriormente tenía ese trapo guindando ahí sin utilidad, pero veo una luz al final del túnel. Gracias papi, digo Eduardo.