EU: Anulan decreto eliminaría ciudadanía por nacimiento

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WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este martes el decreto del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, en un revés a una de las medidas emitidas en el primer día de su segundo mandato.

La corte falló por 6 votos contra 3. Cinco magistrados consideraron que la orden del mandatario viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, mientras que el sexto magistrado estimó que vulnera la ley federal y no así la Carta Magna.

«La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa», defendió el alto tribunal en su fallo.

El Supremo consideró además que había «escasas pruebas» a favor de la reinterpretación que la Administración Trump hacía de la Decimocuarta Enmienda, que estipula que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos».

La directiva del presidente buscaba negar la ciudadanía estadounidense a los menores nacidos de madres que estén en el país en situación irregular o con visados temporales, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales. De aplicarse, la medida podría afectar a unos 250,000 bebés nacidos en el país cada año, según datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania.

El máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos ha ratificado en varias ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El Congreso también aprobó, incluso antes de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, una ley federal que otorga este derecho a los nacidos en suelo estadounidense.