EU: 59% hispanos dijo votará por demócratas en noviembre

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WASHINGTON.- El 59% de los hispanos registrados dijo que votaría por un candidato demócrata en las elecciones congresuales y municipales de noviembre, según la encuesta Voters’ Voice Poll de The Center Square realizada por Noble Predictive Insights.

La medición, realizada entre el 12 y 16 de agosto entre 2,533 votantes registrados con un margen de error de dos puntos porcentuales, coloca a los demócratas con una ventaja nacional de 47% a 42% sobre los republicanos en intención de voto al Congreso.

El dato entre votantes hispanos sobresale como uno de los más contundentes de la encuesta y podría encender alertas republicanas antes de noviembre. La ventaja demócrata también se refleja en otros segmentos clave.

Entre estadounidenses que ganan menos de $50,000 al año, 50% elegiría al demócrata y 37% al republicano. Los jóvenes de 18 a 29 años favorecen a los demócratas 54% a 36%, mientras las mujeres lo hacen 52% a 35%.

INDEPENDIENTES SE INCLINAN HACIA DEMÓCRATAS

Entre los independientes, 40% respaldaría a un candidato demócrata y 33% escogería a un republicano, mientras 20% todavía no decide. Entre los llamados independientes puros, que no se inclinan por ninguno de los dos grandes partidos, más de la mitad permanece indecisa, un grupo que puede resultar decisivo en distritos competitivos.

La medición de The Center Square no aparece aislada. Emerson College Polling encontró en agosto una ventaja demócrata de 51% a 43% entre votantes probables, mientras un sondeo de Cygnal registró 49% frente a 42%. El promedio de Silver Bulletin actualizado el 25 de agosto situaba la ventaja demócrata en 6.6 puntos.