ETED anuncia interrupciones eléctricas por mantenimiento

La empresa dijo que los trabajos serán realizados del 8 al 11 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ejecutará del 8 al 11 de septiembre un programa de mantenimiento preventivo y sustitución de estructuras en distintas instalaciones del sistema de transmisión, trabajos que provocarán interrupciones temporales del servicio en comunidades de varias provincias.

MARTES 8: INTERVENCIÓN EN MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

De 10:00 a. m. a 2:00 p. m., técnicos de la ETED trabajarán en la barra de la subestación 138 kV Matrisol–Barra. La suspensión afectará a Río San Juan, Cabrera, Galleria Vieja, Mata Puerco, Los Romedillos, Catalina Abajo, La Caribe, La Jaguita, Catalina Arriba, Loma del Burro, El Puerto y Bobita. También será impactado el Parque Fotovoltaico Matrisol.

MIÉRCOLES 9: TRABAJOS EN BARAHONA

Entre 6:00 a. m. y 10:00 a. m. se realizará mantenimiento y sustitución de estructuras deterioradas en la línea 69 kV Cruce de Cabral II–Vicente Noble. Las labores afectarán temporalmente a Vicente Noble, el Acueducto Suroeste, el Aeropuerto de Barahona y el Parque Solar Canoa.

JUEVES 10: AFECTACIONES EN ELÍAS PIÑA Y SAN JUAN

La ETED sustituirá estructuras deterioradas en la línea 69 kV Elías Piña–Pedro Corto, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. La intervención implicará suspensiones en la provincia Elías Piña, Las Matas de Farfán y la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez.

VIERNES 11: MANTENIMIENTO EN SAN PEDRO DE MACORÍS

De 6:00 a. m. a 10:00 a. m. se dará mantenimiento a aisladores de la línea 69 kV Boca Chica–SPM (Cementos), con afectaciones en Cayacoa, Guavaberry y varias instalaciones industriales y de servicios.

La ETED pidió comprensión a la ciudadanía y explicó que estas labores buscan fortalecer la estabilidad, seguridad y eficiencia de la red nacional.

an/am