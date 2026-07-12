Estudiantes de RD participarán en programas en Kenia y EE.UU.

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, recibió este jueves a dos delegaciones del Programa de Liderazgo Educativo (PLERD) que representarán a la República Dominicana en Estados Unidos y Kenia, en dos de los escenarios juveniles más importantes de formación y debate del mundo.

Durante el encuentro, De Camps entregó la bandera nacional a los estudiantes como símbolo de la responsabilidad que asumen en el extranjero. “Ya ustedes son campeones. Estamos seguros de que, como lo han demostrado, también la llevarán en alto y el país se los va a agradecer”, expresó.

Liderazgo y pensamiento crítico

El ministro destacó que el desempeño de los jóvenes es un referente para todo el sistema educativo. “El trabajo que han desarrollado y las oportunidades que inteligentemente han sabido aprovechar son un ejemplo positivo no solo para sus familias y compañeros, sino para maestros y toda la institución”, afirmó.

También valoró el impacto del PLERD en la formación de jóvenes comprometidos con su desarrollo y con el país.

Voces estudiantiles

En representación de los alumnos, Deborah Anabel Polanco del Orbe, de la Regional 15 de Santo Domingo, resaltó el valor de la experiencia: “Este programa se basa en cómo nos vamos a mover en la vida. Estaremos construyendo a los líderes del mañana. No solo líderes, sino personas preparadas para tomar decisiones y resolver problemas”.

Dos citas internacionales

Una delegación participará en el Lorenzo de Zavala Youth Legislative Session, programa intensivo del National Hispanic Institute en EE.UU. que promueve el liderazgo cívico mediante la simulación de procesos legislativos y de gobierno juvenil.

La segunda delegación competirá en el World Schools Debating Championships (WSDC) 2026, en Nairobi, Kenia, considerado el campeonato escolar de debate más importante del mundo.

Esta será la primera participación de República Dominicana en la competencia.

Ambas iniciativas forman parte de la estrategia del Ministerio de Educación, a través del PLERD, para fortalecer el liderazgo juvenil, el pensamiento crítico y la proyección internacional del talento estudiantil dominicano.