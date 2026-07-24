Estudiantes convierten proyecto en apoyo a niños con autismo

Entra los participantes el profesor Sebastián Feliz, junto a varios estudiantes del Administración de Empresas de Barna Management School.

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SANTO DOMINGO.- Un grupo de estudiantes de Administración de Empresas de Barna Management School transformó una asignación de la materia de Marketing en un proyecto de emprendimiento con propósito social. La iniciativa, denominada «Repítelo Sambil», busca recaudar fondos para las fundaciones Bout y Nuestra Casita, organizaciones que brindan apoyo a familias con niños dentro del trastorno del espectro autista.

La actividad se desarrolló este jueves en un kiosco de Sambil, donde los estudiantes instalaron una tienda temporal de ropa de segunda mano y prendas nuevas. La jornada se extendió desde las primeras horas de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

UNA IDEA NACIDA EN EL AULA

Sofía Forcadell Rizik explicó que el proyecto surgió como parte de una asignación impartida por el profesor Sebastián Feliz. El reto consistía en desarrollar un emprendimiento real utilizando un kiosco como espacio comercial.

En lugar de crear una tienda convencional, el equipo reunió ropa en excelente estado, poco usada e incluso nueva, para venderla a precios accesibles. La oferta incluyó prendas para niños y adultos, con tallas desde XS hasta XXL.

Los estudiantes decidieron donar los fondos recaudados a las fundaciones Bout y Nuestra Casita, al considerar que el proyecto podía generar un impacto más allá del ámbito académico.

«Entendimos que no necesitábamos quedarnos con todas las ganancias, especialmente con el apoyo de los patrocinadores, así que buscamos una causa que pudiéramos beneficiar», expresó Forcadell.

La iniciativa recibió una amplia acogida del público. Decenas de personas visitaron la tienda temporal para adquirir prendas y contribuir con la causa, superando las expectativas del equipo organizador.

Con este proyecto, los estudiantes demostraron que una práctica universitaria puede convertirse en una oportunidad para fomentar el emprendimiento, promover el consumo responsable y respaldar iniciativas sociales que benefician a familias y niños con autismo.

an/am