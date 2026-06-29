El viernes aumentan impuesto a las transferencias electrónicas

Con el proyecto el Gobierno busca obtener entre 40 y 50 mil millones de pesos.

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SANDO DOMINGO.- Desde este viernes 3 de julio las transferencias electrónicas y la emisión de cheques en República Dominicana tributarán la nueva tasa impositiva de un 0.20 %.

En tanto que el aumento de 10 dólares a la contribución de salida se está cobrando desde el pasado viernes 26 de junio. Con esto el Gobierno busca aumentar sus recaudaciones entre 40 y 50 mil millones de pesos.

Estas medidas están contenidas en el calendario de implementación de la Ley de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, publicada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

ACUERDOS DE PAGO ENTRAN EN VIGENCIA DE FORMA INMEDIATA

Según publicación de DIARIO LIBRE, el calendario indica que los acuerdos de pago, también contemplados en la nueva legislación, entran en vigencia de forma inmediata, al igual que la amnistía y los acuerdos por pronto pago.

Los cambios en el impuesto sobre la renta (ISR) a personas físicas se implementarán en el ejercicio fiscal 2027 al igual que las modificaciones realizadas en la figura del anticipo para las micro y pequeñas empresas.

En cambio, el incremento a un 30 % del ISR a personas jurídicas (empresas) con ingresos superiores a los 1,000 millones de pesos se cobrará a partir de este mismo año (inicio de cierre fiscal 30 de junio), según establece el documento de Impuestos Internos.

IMPUESTOS A JUEGOS SE APLICAN DESDE ESTE 1 DE JULIO

En el caso del aumento de los tributos a los juegos de azar su aplicación será a partir de este miércoles 01 de julio. Tanto el impuesto mensual de los casinos, el gravamen anual y el pago inicial de operaciones para bancas de lotería y deportivas y el pago mensual de las máquinas tragamonedas.

En cuanto al aumento de la deducción de los gastos educativos, su aplicación iniciará a partir del ejercicio fiscal de 2026.

an/am