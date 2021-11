Esquea: Exgobernadora Samaná no tuvo chance corregir su error

Emmanuel Esquea Guerrero.

SANTO DOMINGO.- El abogado y político Emmanuel Esquea Guerrero se solidarizó con la exgobernadora de Samaná, Elsa de León, destituida por el Poder Ejecutivo luego de que emitiera declaraciones respecto a las personas que en dicha provincia no se han vacunado contra el coronavirus.

“Me solidarizo con la ex gobernadora de Samaná quien no tuvo la oportunidad de corregir su error”, dijo en medio de la tormenta producida por las polémicas declaraciones del director de la Policía Nacional, Alberto Then, sobre los hijos de madres solteras y su posterior disculpa.

Horas después de sus declaraciones y de que las redes estallarán contra él, provocando reacciones de varias personalidades de la vida social y política, Then dijo a través de un comunicado que sus palabras fueron “inadecuadas”.

