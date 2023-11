Espiral de descontento y desconfianza en nuestro sistema político

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

La democracia es más que un proceso en el cual los ciudadanos participan. La gente participa porque se interesa acerca de la protección de la vida humana. La promoción de la justicia y el acrecentamiento del bien común con prudencia y cautela es una necesidad; y es que la misión fundamental de los partidos es viabilizar ese interés que tienen los humanos de participar en los procesos electorales de acuerdo con las leyes y sus reglamentos.

Nuestro sistema político ha entrado en una espiral de descontentos, desconfianza y corrupción por el clientelismo, propio de ratones de campo y de bucaneros que han logrado introducir el germen de la duda e incredibilidad en la actividad política con la “doble condición” de ser al mismo tiempo, presidente y candidato del partido.

La corrupción se entiende como una forma perversa para el financiamiento de la actividad política. Por la concentración de poder en mano de una sola persona, el modelo democrático clientelista de hoy se ha visto sometido a tensiones que debilitan la institucionalidad democrática.

La democracia supone un proceso de selección de los aspirantes a cargos electivos, por lo que debe de comenzar en el interior de los partidos y culminar el día, en que los ciudadanos con sus votos decidan quién sí y quién no. Ese proceso virtualmente no existe, porque la mayoría de los partidos reconocidos, son colores y logotipos que, por la cultura de las alianzas, se han constituido en bisagras para mantener su estatus jurídico y, por ende, el financiamiento estatal.

Hasta hoy, los candidatos presidenciales de uno y otro lado son fruto de decisiones unipersonales o, en el mejor de los casos, de pequeñas cofradías cerradas a toda opinión ajena. Basta pensar en cómo llegaron a ser postulados, fruto de decisiones unipersonales: Joaquín Balaguer, en su doble condición de presidente y candidato por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Leonel Fernández Reyna, lo mismo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Esto debe de verse como un triunfo de la anti política, que es una señal de la pretendida modernidad de hoy. En el fondo es la mala calidad institucional que predomina con responsabilidades compartidas entre el oficialismo y la oposición.

El PRD había llevado en cada proceso electoral diferentes candidatos elegidos en convenciones abiertas y con total libertad. Después de Bosch en su doble condición de presidente y candidato de su partido, perdió las elecciones de 1990. Peña Gómez, en su “doble condición” de presidente del partido y candidato a la Presidencia de la República, perdió las elecciones en 1994.

Después de las experiencias de las elecciones del 2000, donde el candidato Danilo Media del PLD, que no era su presidente, perdió de Hipólito Mejía, por la desidia de su partido y la poca colaboración de Leonel Fernández en su doble condición de presidente de la república y de su partido. Hipólito no era el presidente del PRD. En el 2008, Miguel Vargas en su doble condición de presidente y candidato a la presidencia de la república, perdió las elecciones de Leonel Fernández.

La prudencia, en su máxima y más acabada expresión, es una virtud cardinal, que, en medio de las circunstancias más diversas, ayuda a quien la posee a dirigir su conducta, de modo que su acción alcance el mayor bien posible. La cantera política nuestra luce limitada, pero aun así dispone de reservas extraordinarias en el justo orden de la capacidad con vocación probada sirviendo a la Patria.

Para que el movimiento ascendente de los partidos no se detenga, lo mejor sería que el presidente de la organización, no debe ser el candidato, si es seleccionado, una vez juramentado como presidente de la república, debe de renunciar a la presidencia de su partido; además el secretario general, el presidente sustituto y el secretario de organización, no podrán ser funcionarios del gobierno, ya que “la doble condición, estanca el avance de la organización.

